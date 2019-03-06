BURDUR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı harcadığının hesabını veriyorsa kul hakkı yememiş olur, doğru hareket etmiş olur. Siyaset kurumunun özelliği budur. Siyaset halka adanmış bir kurumdur, cebini doldurmak değil." dedi. Kılıçdaroğlu, Burdur Belediye Sergi ve Konferans Salonu'nda, yeniden aday olan mevcut Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in proje tanıtım toplantısına katıldı. CHP'li belediye başkanlarının daima ne yaptıkları ve ne yapacakları hakkında vatandaşı bilgilendirdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediyenin nasıl yönetildiğini vatandaşın bilmesi gerektiğini kaydetti. Burdur'a geldiğinde kendisini Avrupa kentine girer gibi hissettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, temiz, modern bir kent gördüğünü belirtti. Bir kentte mutlu, huzurlu insanlar görmek istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "31 Mart'ta sandığa giden Burdurlulardan birşey istiyorum; Bu hizmetleri görün, takdir edin. Elinizi, vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın." dedi. AK Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Belediyeden iyi hizmet alıyorsanız, kentiniz temizse, yatırım yapılıyorsa, vatandaşın gönüllerine dokunan bir kent inşa ediliyorsa sen de elini vicdanına koy ve sen de benim belediye başkanıma oyunu ver kardeşim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yapılan seçimlerde başka partilere oy verenlere de aynı çağrısı yaptı. Siyaset kurumunda hesap vermenin vatandaş ile siyasetçi arasındaki güveni artırdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bir belediye başkanının nereye ne kadar harcadığının hesabını vatandaşa vermek zorunda olduğunu kaydetti. CHP'li belediyelerin bu doğrultuda hizmet ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı harcadığının hesabını veriyorsa kul hakkı yememiş olur, doğru hareket etmiş olur. Siyaset kurumunun özelliği budur. Siyaset halka adanmış bir kurumdur, cebini doldurmak değildir. Bizim siyaset anlayışımız budur." diye konuştu. - "Muhtarlarla iş birliği yapın" Belediye başkan adaylarına seslenen Kılıçdaroğlu, seçildikten sonra kendilerine oy versin ya da vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmelerini istedi. Ayrıca belediye başkan adaylarından bir mahalle ile ilgili karar alacaklarsa mutlaka o mahallenin muhtarı ile iş birliği içinde olmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Muhtarları dinleyeceksiniz. Muhtarları mahalleliler seçiyor. Onlarla el ele vereceksiniz ve bulunduğunuz beldelere daha iyi hizmet götüreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.