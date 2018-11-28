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"Siyaset, halka nasıl hizmet verileceği üzerinden yapılmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: - "Siyasetin, siyasi rekabetin yerel seçimlerin niteliğine, halka nasıl hizmet verileceğine, şehirleşmeden, şehircilikten ne anlaşıldığına, her yere ve bölgeye ilişkin projelerin ne olduğuna yönelik programlar, siyasal yaklaşımlar üzerinden yaşanması Türkiye için faydalı olur" - "Sonuçta Cumhuriyet ortak değer, demokrasi ortak değer. Bunlara ilişkin tartışmalar yapabiliriz, siyasi rekabet içinde olabiliriz ama bütün bunları yaparken dahi bunların ortak değerler olduğunu unutmaksızın bu çalışmaları yürütmek lazım" - "İdeolojik olarak, Türkiye'nin geleceği bakımından çok farklı yerlerde olan iki partiyle CHP'nin nasıl ittifak yapabileceği, bu işin sadece yukarıdan, 'biz ittifak yapıyoruz' demekle olup olmayacağı, Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı tasavvurları olan seçmenlerin bu mühendislik işlerine nasıl yaklaşacağını göreceğiz ama olumlu yaklaşacakları kanaatinde değilim"

ENES SANSAR - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Siyasetin, siyasi rekabetin yerel seçimlerin niteliğine, halka nasıl hizmet verileceğine, şehirleşmeden, şehircilikten ne anlaşıldığına, her yere ve bölgeye ilişkin projelerin ne olduğuna yönelik programlar, siyasal yaklaşımlar üzerinden yaşanması Türkiye için faydalı olur." dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin süreç ve tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerin kendi anlamına uygun tarzda yaşanması, siyasi rekabetin bunun üzerinden yürümesinin önemli olduğunu belirten Bostancı, "Siyasetin, siyasi rekabetin yerel seçimlerin niteliğine, halka nasıl hizmet verileceğine, şehirleşmeden, şehircilikten ne anlaşıldığına, her yere ve bölgeye ilişkin projelerin ne olduğuna yönelik programlar, siyasal yaklaşımlar üzerinden yaşanması Türkiye için faydalı olur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ortak değerlerini bazı kesimlerin sanki kendi değerleriymiş gibi göstermesi, diğerlerine karşı onu dikkatle savunuyorlarmış duygusu içerisinde yürütülecek siyasetin Türkiye'nin ortak kaderine, dayanışmasına fayda vermeyeceğini vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:

"Atatürk bu milletin ortak değerlerinden birisidir. Yerli yersiz Atatürk üzerinden kışkırtıcı tarzda siyasal spekülasyonlara girmek doğru değildir. Bunun örneklerini yaşıyoruz. Bunlar, Atatürk'ün bir ortak değer olma niteliği bakımından da bu niteliğe yönelik tahrip edici girişimler olarak anlaşılır. Atatürk'ün ortak değer olduğunu unutmamak lazım. Cumhuriyet bizim ortak değerimizdir. Biz saltanattan Cumhuriyet'e geçtik. Tepedeki yönetici, halk tarafından seçiliyor. Gayri şahsi bir siyasi yapımız, devlet yapımız var. Sonuçta Cumhuriyet ortak değer, demokrasi ortak değer. Bunlara ilişkin tartışmalar yapabiliriz, siyasi rekabet içinde olabiliriz ama bütün bunları yaparken dahi bunların ortak değerler olduğunu unutmaksızın bu çalışmaları yürütmek lazım."

- "Seçmenin iradesi kimsenin cebinde değil"

Bostancı, CHP'nin hem HDP hem de İYİ Parti ile ittifak arayışı içinde olduğuna dikkati çekerek, seçmenin buna olumlu yaklaşmayacağı, aksine çok rahatsız olacağını düşündüğünü söyledi.

"Ben mühendislik yapıyorum, sosyal mühendislik, politik mühendislik. Bunun üzerinden birtakım neticeler almaya çalışacağım." şeklinde lobilerde yapılan planlamaların gerçek hayatın içinde karşılığı olmadığına işaret eden Naci Bostancı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi arasında çeşitli görüşmeler olduğunu biliyoruz. 'Birtakım şehirlerde yahut Türkiye'nin genelinde nasıl ittifak yapabiliriz, bir arada davranabiliriz' şeklinde bir yaklaşımları var. Bunun pratiğini göreceğiz. Öteden beri bu görüşmeler, ortak biçimde seçime girme yaklaşımları mevcut. 24 Haziran seçimlerinde de öyle olmuştu. Bir de İYİ Parti faktörü var burada. İYİ Parti ile de Cumhuriyet Halk Partisi görüşme yapıyor. Bazı yerlerde İYİ Parti ile bir ittifak çerçevesinde seçimlere girmek istiyorlar. Tabii şöyle bir şey var. Bir taraftan HDP ile seçimlere hazırlanacaksın, ittifak yapacaksın, bir taraftan İYİ Parti ile.

İdeolojik olarak, Türkiye'nin geleceği bakımından çok farklı yerlerde olan iki partiyle CHP'nin nasıl ittifak yapabileceği, bu işin sadece yukarıdan, 'biz ittifak yapıyoruz' demekle olup olmayacağı, Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı tasavvurları olan seçmenlerin bu mühendislik işlerine nasıl yaklaşacağını göreceğiz ama olumlu yaklaşacakları kanaatinde değilim. Yani seçmenin iradesi kimsenin cebinde değil. 'Biz anlaştık, buyurun siz de buraya oy verin' denildiğinde seçmenin öyle davranmayacağını, aksine bundan çok rahatsız olacağını unutmamak lazım. Ne olacağını göreceğiz ama halkımızın oyu kimsenin cebinde değil. Bunu unutmamak lazım."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Atatürk yerel seçimler

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