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"Siyaset ikna ve iddia işidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce: - "Siyaset harikalar yaratma sanatıdır. Bu iş, gayret ederseniz olur. Siyaset bir ikna ve iddia işidir"

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Siyaset harikalar yaratma sanatıdır. Bu iş, gayret ederseniz olur. Siyaset bir ikna ve iddia işidir." dedi.

İnce, CHP Gümüşhane İl Başkanlığının şehir merkezindeki bir kafede düzenlenen belediye başkan adayı tanıtım programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin atmosferinin diğer seçimlerden farklı olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de CHP seçmeninin az olduğunu ve kazanmak için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan İnce, "Siyaset harikalar yaratma sanatıdır. Bu iş, gayret ederseniz olur. Siyaset bir ikna ve iddia işidir. İstanbul'da, İzmir'de, Trakya'da CHP'li olmak kolay. Beşiktaş, Konak, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy ile uğraşanlar var. Niye? Çünkü garanti. Gümüşhane ile de uğraşacaksın. Biraz bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedeli terdir, ter akıtacaksınız. Emin olun o zaman olur." diye konuştu.

İnce, katılımcılara "Yerel seçim bir beka sorunu mudur?" sorusunu yönelterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçim neden bir beka sorunu olsun ki. Gümüşhane'yi CHP'li, İYİ Parti'li, MHP'li, AK Parti'li bir belediye ya da herhangi birisi yönettiğinde ezanları susturacak birisi var mı, yok. Bayrağı mı indirecekler, neden beka sorunu olsun. Hepsi bu memleketin evladı değil mi? Birisi daha iyi imar planları uygular, birisi daha kötü. Birisi sosyal belediyecilik yapar, birisi rant belediyeciliği yapar bu başka. Biri halka yakın olur, biri halka uzak olur ama bu bağımsızlığımıza halel getirmez. Bu bayrağımızı indirmez, ezanımızı susturmaz. Bu, bir beka sorunu değildir. Belediyecilik hizmetidir, oy verenden hainlik beklemek memlekete gerçek hainliktir."

İnce, konuşmasının ardından partisinin Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç ile katılımcıları selamladı.

Şehir merkezinde esnafı da ziyaret eden İnce, başkan adayı Ağaç'a destek istedi.

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24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharre aday tanıtım toplantısı gümüşhane

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