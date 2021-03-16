Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin tartışmaları şimdiden başladı. Bunların başında da ittifaklar geliyor. Son yapılan genel ve yerel seçimde önemi ortaya çıkan ittifaklara bir yenisinin daha eklenebileceği iddia edildi.

İYİ PARTİ BELİRSİZLİĞİ

Seçime 2 yıldan fazla bir süre varken AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda birçok şey netleşmişken, CHP ile İYİ Parti'nin başı çektiği Millet İttifakı'nda ise İYİ Parti ve HDP'nin konumu belirleyici olacak. HDP'nin açıkça olmasa da destek verdiği Millet İttifakı'nda, İYİ Parti'nin bu durumdan rahatsız olduğu bilinen bir gerçek.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK

Hal böyleyken kulislerde 'yeni bir ittifak' iddiası dolaşmaya başladı. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında bu konuyu kaleme alırken, İYİ Parti'nin başı çekeceği üçüncü ittifak iddiasında bulundu. Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin üçüncü ittifak seçeneğine sıcak baktıkları belirtilirken, Meral Akşener'in bu seçeneğe ne yeşil ışık yaktığı, ne de kapıları kapattığı aktarıldı.

