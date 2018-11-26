Siyaset kulisleri Çukurambar’da dönüyor

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) ANKARA’da parti genel merkezlerinde yerel seçim çalışmaları hızla devam ederken siyasiler Çukurambar’da yer alan kafe ve restoranlarda bir araya gelerek kulis bilgilerini paylaşıyor. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, partiler de belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Önceki gün İstanbul'da 40 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, yarın TBMM'deki grup toplantısında 20 ilin daha adayını açıklayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını grup toplantısında kamuoyu ile paylaşacak. Adayların açıklanmaya başlamasıyla birlikte siyasilerin yıllardır bir numaralı uğrak yeri olan Çukurambar’daki kafe ve restoranlardaki yoğunluk da arttı. Bakanlar ve milletvekilleri özellikle siyaset kulislerinin paylaşıldığı kafe ve restoranlarda yaptırılan özel odalarda görüşmelerini yapıyor. Çukurambar’dan sonra sırayı Balgat’ta yer alan kafeler alıyor. Siyasiler, Eymir Gölünde bulunan restoranlarda bir araya gelerek yerel seçim çalışmalarına ilişkin kulis yapıyor. CHP'NİN ADAYLARI 6 ARALIK’TA AÇIKLANACAK Öte yandan, ana muhalefet partisi CHP de belediye başkan adaylarını 6 Aralık Perşembe günü açıklayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu belediye başkan adaylarını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde kamuoyu ile paylaşacak.

