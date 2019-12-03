Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

Ekometre Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sertalp’in oğlu Taha Sertalp, hayatını Güleda Kömürcü ile birleştirdi. Düğün siyaset ve iş dünyası temsilcilerini buluşturdu

Almira Hotel’de gerçekleşen düğünde İstanbul’da gıda sektörü işletmeciliği yapan Taha Sertalp, iç mimar Güleda Kömürcü ile evlenme akdine imza attı. Aslen Erzurumlu olan Kömürcü Ailesi, İstanbul’da iş hayatlarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın kıydığı nikahla başlayan geceye seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Bursa siyasetinin önemli isimlerinden Sema Sertalp, gecede davetlilerle tek tek ilgilendi, yurt ve şehir dışından gelen konuklarıyla hasret giderdi.

Düğün sonrası balayına çıkan yeni evlilerin iş hayatlarını İstanbul’da sürdürmeye devam edecekleri öğrenildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in yanısıra Nilüfer Eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile iş dünyasından önemli isimler Sertalp ve Kömürcü ailelerini yalnız bırakmadı.

