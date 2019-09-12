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Siyasetçi Esat Yıldırım Avcı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

Siyasetçi Esat Yıldırım Avcı son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Danışma Meclisi Denizli Üyesi Esat Yıldırım Avcı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Bostancı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Avcı'nın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan katıldı.

Avcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

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Esat Yıldırım Avcı son yolculuğuna uğurlandı

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