ARTVİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu milleti, memleketi, 82 milyonu kardeş olarak bildiğimiz için, 7'den 70'e vatandaşımızı, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz." dedi.

Gül, Artvin'in Ardanuç ilçesinde spor salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ardanuç'un güçlü bir şekilde belediye hizmetlerine 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından kavuşacağını belirtti.

AK Parti'nin hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadığını ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Siyaseti millete hizmet aracı olarak görüyoruz. Millete asla tepeden bakan bir anlayışı kabul etmiyoruz. 'Oy yoksa hizmet de yok' anlayışını kabul etmiyoruz. Bu milleti, memleketi, 82 milyonu kardeş olarak bildiğimiz için, 7'den 70'e vatandaşımızı, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz. Bizim siyasetimiz barış dilidir, kavga dili değildir. Ötekileştiren değil, iten, bölen bir dili asla kabul etmiyoruz. Bizim dilimiz birleştiren sevgi dilidir."

- "Bizim siyasetimizin millet belirler"

AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını benimsediğini vurgulayan Gül, hastanede kimsenin rehin kalmadığını, milletin cebindeki paraların hortumlanmasının engellediğini, huzurun ve güvenin artışı için çalıştıklarını dile getirdi.