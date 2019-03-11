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"Siyaseti millete hizmet aracı olarak görüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bu milleti, memleketi, 82 milyonu kardeş olarak bildiğimiz için, 7'den 70'e vatandaşımızı, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz"

"Siyaseti millete hizmet aracı olarak görüyoruz"

ARTVİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu milleti, memleketi, 82 milyonu kardeş olarak bildiğimiz için, 7'den 70'e vatandaşımızı, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz." dedi.

Gül, Artvin'in Ardanuç ilçesinde spor salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ardanuç'un güçlü bir şekilde belediye hizmetlerine 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından kavuşacağını belirtti.

AK Parti'nin hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadığını ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Siyaseti millete hizmet aracı olarak görüyoruz. Millete asla tepeden bakan bir anlayışı kabul etmiyoruz. 'Oy yoksa hizmet de yok' anlayışını kabul etmiyoruz. Bu milleti, memleketi, 82 milyonu kardeş olarak bildiğimiz için, 7'den 70'e vatandaşımızı, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz. Bizim siyasetimiz barış dilidir, kavga dili değildir. Ötekileştiren değil, iten, bölen bir dili asla kabul etmiyoruz. Bizim dilimiz birleştiren sevgi dilidir."

- "Bizim siyasetimizin millet belirler"

AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını benimsediğini vurgulayan Gül, hastanede kimsenin rehin kalmadığını, milletin cebindeki paraların hortumlanmasının engellediğini, huzurun ve güvenin artışı için çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkeye terörle diz çöktürmeye çalışanların olduğunu, Türk, Kürt, Laz, Alevi-Sünni arasında ayrım yapılarak birliğin bölünmesini isteyenlerin olduğuna dikkati çeken Gül, "Kardeşliğimizi çukura gömmek isteyenler oldu ama biz o çukura kardeşliğimizi gömdürmedik. Teröristleri o çukura gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Bizim siyasetimizin millet belirler. Bizim pusulamızı millet belirler. Rotamızı Ardanuç, Artvin tayin eder. Biz milletle siyaset yapan bir yolculuk, hareketin mensuplarıyız." diye konuştu.

Aday tanıtımına, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, Ardanuç Belediye Başkan Adayı Fahri Acar ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Artvin'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Artvin'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Artvin'de

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aday tanıtım ardanuç Artvin

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