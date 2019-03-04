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"Siyaseti millete hizmet etmek için yapmıyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "(Millet İttifakı) Amaçları hizmet siyaseti yapmak değil. Siyaseti millete hizmet etmek için yapmıyorlar" - "Avrupa'da bir lider, bir seçim kaybedince kaybediyor, ikinciyi kaybedince durması mümkün değil ama bizim ülkemizdeki muhalefet partilerinin liderleri bunu kendilerine meslek olarak edinmişler"

"Siyaseti millete hizmet etmek için yapmıyorlar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "(Millet İttifakı) Amaçları hizmet siyaseti yapmak değil. Siyaseti millete hizmet etmek için yapmıyorlar." dedi.

Bakan Turhan, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Erzurum'un kendileri için zor bir seçim bölgesi olmadığını ifade eden Turhan, şöyle devam etti:

"Bunun bizi rehavete düşürmemesi lazım, benim korkum bu. Biz Erzurum'dan yine derece bekliyoruz. Allah'ın izniyle milletimizin de takdiriyle verilecek oylarla AK Parti yerel yönetimlerde inşallah Erzurum'da büyükşehirde, ilçelerinde yine yetkiyi alacaktır. Bu seçimin başka bir anlamı olması dolayısıyla 'bir oy bir oydur' anlayışıyla hareket ederek, onu da oy sayısı hanemize yazdırmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Çok şükür bölge insanımızın bize karşı olan yaklaşımı, tutumu, anlayışı, bakışını biliyoruz."

Turhan, vatandaşların da rehavete düşmemesini isteyerek, seçime katılım oranının düşük olmaması gerektiğini aktardı.

Partililerden vatandaşların sorumlu davranmaya teşvik edilmesini isteyen Turhan, şunları kaydetti:

"Öyle bir muhalefet var ki karşımızda, girdiğimiz 17 yıldaki 14 seçimde, 15'e giriyoruz, hepsinde yenik çıkıyor ama öyle değerlendirmeler yapıyor ki 'Şurada bu düştü.', 'Burada biz çıktık.' diyerek, bununla kendi tabanını moralize etmeye çalışıyor. Bu karşımızdaki artık bir parti de değil, oluşmuş olan bir ittifak var. Düşünceleri, niyetleri, bu ittifakla birlikte bir türlü yenemedikleri AK Parti'yi ve onun liderini, 'hepimiz bir araya gelerek ondan fazla oy alma şansını yakalayabilir miyiz' bütün amaçları bu. Amaçları hizmet siyaseti yapmak değil. Siyaseti millete hizmet etmek için yapmıyorlar. Avrupa'da bir lider, bir seçim kaybedince kaybediyor, ikinciyi kaybedince durması mümkün değil ama bizim ülkemizdeki muhalefet partilerinin liderleri bunu kendilerine meslek olarak edinmişler."

Turhan, partililerden AK Parti hükümetinin ve AK Partili belediyelerin yaptığı hizmetleri vatandaşlara anlatmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de hazır bulunduğu program sonunda AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Bakan Turhan'a kitap hediye etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Erzurum'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Erzurum'da

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