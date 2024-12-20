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Siyasetin gündemi Davutoğlu! Açıklama geldi: Sözlerim bağlamından koparıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.12.2024 20:41
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönüp dönmeyeceği tartışma konusu yaratmıştı. "AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten Davutoğlu, "Ak Parti’nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak" dedi.

Siyasetin gündemi Davutoğlu! Açıklama geldi: Sözlerim bağlamından koparıldı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı televizyon programlarındaki açıklamalarımın bağlamından koparılarak algı üretme çabalarına karşı yaklaşımımı üç ana unsur ile vurgulamayı gerekli görüyorum.

  1. Benim için bir siyasi partinin özü ve ruhu dayandığı ilkelerdir. Ben Ak Parti’nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım; bu ilkeleri tavizsiz savundum ve yaşadım.

  2. Ak Parti’nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak.

  3. Dünyanın büyük savaşların ve krizlerin içinden geçtiği ve etrafımızın ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda devletimize her türlü desteği hiçbir ünvan ve makam beklemeksizin vermeyi tarihi bir vatandaşlık görevi ve devlet adamı sorumluluğu olarak görürüm.

Şahsen benim de, 14 Aralık’ta büyük bir çoşkuyla 5. yılını kutladığımız Gelecek Partimizin de temel misyonu geçmiş ihtilaflara dayalı siyasi çekişmelere takılıp kalmak değil, siyaseti ahlaki temelde, devletimizi liyakat temelinde ve milli stratejimizi gönül coğrafyamızda etkin “güçlü ve büyük Türkiye” temelinde yeniden inşa etmektir.

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın bu yönde uzatılacak her eli tutmaya, atılacak her adımı desteklemeye ve yapılacak her fedakarlığı yapmaya hazırız.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu ak parti gelecek partisi
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