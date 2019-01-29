CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz, siyasetin ve siyasetçilerin, toplumun değerlerine saygı duymasını istiyoruz. Bu saygıyı sağlayacak olan belediye başkanıdır. Belediye başkanı, bu kültürün kente yerleşmesini sağlayacaktır." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, görkemli Anadolu kültürünün küçük bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'de birlikte, huzur ve demokrasi içinde, kavgadan uzak yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki benim gibi düşünmeyenlerin düşünceleri de çok değerlidir. Akıl akıldan üstündür. Olur ya ben yanlış düşünebilirim. Bir başkası benden daha iyi düşünebiliyorsa, düşüncesini özgürce ifade edebiliyorsa o zaman ben ülkemde demokrasi içinde yaşıyorum diye düşüneceğim." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Mustafa Bozbey'in, yaşadığı kenti "yaşanabilir" kılmak istediğini dile getirdi.

Bozbey'in mücadele azminin özünde bu hedefin bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir kentte beraber yaşıyorsak ortak alanlarımız ve paydalarımız var. Belediye başkanı, bu ortak alan ve paydaları büyütmek ve onları huzur içinde topluma yaşatmak ister." değerlendirmesinde bulundu. - "Huzur içinde yaşayan bir toplum inşa etmek" Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Cumhuriyet'e sahip çıkan, yeşil bir kent olduğuna dikkati çekti. Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa ile ilgili sözlerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa için 'Büyük ve zümrütten yontulmuş bir kadeh gibidir' diyor. Zümrütün yeşil renginin bütün tonlarını taşıyan bir Bursa'dan söz eder. Bu açıdan Bursa, gerçekten güzel bir kent ve Bursa'da yaşamak bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı Bursalılar yaşıyor ama bu ayrıcalıklara Mustafa Bozbey yenilerini ilave edecek, daha güzel bir Bursa inşa edecek. Bursa tarih, kültür, üniversite, yeşilin bütün tonları, deniz, eğitilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı bir kent, tarım demek. Aslında ne derseniz hepsi Bursa'da var. Bütün bunları bir araya getirip huzur içinde yaşayan bir toplum inşa etmek gerekiyor.