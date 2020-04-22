Siyasette 23 Nisan oturumu krizi

23 Nisan üzerinden siyasette yaşanan gerilimle ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan özel oturumuna katılmayacağını söyleyince, TBMM Başkanı Şentop diğer siyasi liderlerin de meclise gitmemesini istedi. Çünkü Erdoğan gitmeyip diğer liderler gidince AKP zayıf görünecekti. Gerçek niyetleri, Cumhuriyet rejimi ile herkesin arasına mesafe koymak” diye konuştu.

CHP'liler de Enginyurt'u eleştirirken MHP'nin iktidar partisi AKP ile birlikte Cumhuriyet rejimini, meclisi, Atatürkçülüğü hedef aldığını iddia ediyor.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kimse bizim meclise gitmemizi engelleyemez” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından "Korkudan kız kardeşinin cenazesine katılamadın. Şimdi, ne oluyor, hayırdır” mesajıyla yüklendi.

İktidarın Erdoğan katılmayacağı için TBMM Başkanı Mustafa Şentop aracılığıyla diğer siyasi parti liderlerini de meclisten uzak tutmaya çalıştığını savunan CHP'ye en sert tepki ise iktidarın müttefiği MHP'den geldi.

Kriz, CHP ile MHP arasında “rejim ve Atatürkçülük” kavgasına dönüştü.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan'daki özel oturuma katılmama kararının üzerinden iktidar ile muhalefet arasında yaşanan tartışma büyüyor.

Özkoç, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında CHP'nin TBMM'de olmayı kendine bir görev bildiğini ve bu görevi mutlaka koronavirüse karşı önlemlere dikkat ederek yerine getireceğini söyledi.

Özkoç, "MHP'li Cemal Enginyurt yalan siyaseti yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kız kardeşinin cenazesine gitti. Ben de ordaydım. Cenazeden bahsedeceğine infaz düzenlemesi için gece gece Bahçeli'yi meclise nasıl getirdiler ondan bahsetsin. Alaattin Çakıcı'yı hapisten çıkarırken, koronavirüs önlemini düşünmüyorlardı” tepkisini gösterdi.

"CHP sıkıştıkça cumhuriyete sarılıyor"

MHP'li Enginyurt da DW Türkçe'ye neden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılmasını eleştirdiğini "Kılıçdaroğlu tüm vekillerin mecliste olmasını istedi. Vekilin canı patlıcan mı? Virüs varsa her yerde olabilir. Yoksa zaten kim istemez mecliste olmayı” sözleriyle anlattı.

Kendisinin meclisteki oturuma önlemini alarak katılacağını anlatan Enginyurt, CHP'nin muhalefet etmek için politika üretemediği her dönemde Atatürkçülüğe, Cumhuriyet rejimine sarıldığını iddia etti.