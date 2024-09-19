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Siyasette 4. madde tartışmaları! Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: Bizim için yok hükmündedir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 15:15
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HÜDA Par'ın başlattığı Anayasa'daki 4. madde tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından bir açıklama da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. '4. maddeye şaşı bakanlar bizim için yok hükmünde' diyen Bahçeli, Özel için de, 'MHP’yi teste sokmak kimsenin haddine değildir' açıklamasını yaptı.

Siyasette 4. madde tartışmaları! Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: Bizim için yok hükmündedir

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili tepki çeken açıklamaları siyasette gündemi belirledi. Önce Özgür Özel'den ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Özgür Özel açıklamasında ayrıca, "Benim HÜDA Par'a bir sözüm yok; mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın! Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele Devlet Bey'e soruyorum, sen ne diyorsun bu HÜDA Par'a? Kimler kimlerle beraber! Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDA Par, sol kolunda Devlet Bahçeli var." ifadelerini kullanmıştı.

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BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

MHP lideri Bahçeli Anayasa'daki 4. madde tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozarak şu ifadeleri kullandı;

"Kim olursa olsun hangi mevkide bulunursa bulunsun anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınmaya değecek hiçbir tarafları da yoktur. MHP 4. Madde değişsin diye diğer 3 maddeye bir şey demiyoruz sözlerini kale olsun ama surlara gerek yok diyen malum ve meczup anlayışla bir ve aynı görmektedir.

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"KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Özgür Bey’in bize soru sormak yerine böylesine bir konunun neden gündemde tutulduğunu kırılgan bir zamanda hangi sebeple polemik konusu yapıldığını itiraf etmesi akla ve mantığa en yatkın seçenektir. Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirmeye yeltenecek ev buna müsaade edecek bir anlayışa çanak tutmamız imkansızdır. Emel sahipleri kendilerine mutlaka çeki düzen vermekle mesuldür. MHP’yi teste sokmak kimsenin haddine değildir. " ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli hüda par
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