Siyasette anne olmanın önemi tartışıldı

İSTANBUL (DHA)- Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği "Siyasette Anne Olmak" konulu panelde, hem siyasetin içinde olup, hem anne olan kadınlar, siyasette kadın olarak var olabilmenin zorluklarına ve önemi gündeme taşındı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 85. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından özel bir program düzenlendi. Belediyenin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen panelde Mali Müşavir Ayşe Demirhan, Uzlaştırmacı-Bilirkişi Şennur Şen ve Eczacı Serpil Uzun, hemcinsleriyle bir araya geldi. “Siyasetin kadının hayatındaki yeri, önemi ve yaşadığı sıkıntıları” kendi yaşadıkları üzerinden değerlendirdi.

“SİYASET EVDE BAŞLIYOR”

Konuklardan Serpil Uzun, “Siyaset evde başlıyor bir kadının evinin ekonomisini idare ederek her koşulda tenceresini kaynatarak siyaset yapıyor. Evi yönetmek de bir siyasettir” derken; Şennur Şen de “Kadın siyasette olduğu zaman erkeklerin davranışları biraz daha seviye kazanıyor. Kibar ve naif oluyorlar. Söyleyecekleri varsa da söyleyemiyor, yutuyorlar” diye konuştu.