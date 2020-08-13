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Siyasette baş döndüren trafik! 3 kritik toplantı bugün

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2020 08:23 | Son Güncelleme

Ankara'da yeni parti ve ittifak tartışmaları kulisleri hareketlendirirken, gözler bugün yapılacak 3 farklı toplantıya çevrildi.

Siyasette baş döndüren trafik! 3 kritik toplantı bugün

Kaynayan siyaset kazanı parti liderlerinin ve vitrindeki politikacıların söylemleriyle tepetaklak olurken, bugünüç farklı toplantı düzenlenecek.

AK PARTİ BİR GÜN ERKENE ÇEKTİ

Türk siyasi tarihine 14 Ağustos 2001’de giren AK Parti, 19’uncu yıl dönümünü bir gün erken kutlayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bug-n Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Ankara Mamak’taki 75. Yıl Parkı’nda kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü toplantıda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AYNI GÜN MUHARREM İNCE ANKARA’DA

Pazar günü yeğeninin düğünü öncesi basın mensuplarına “Herkes eteğindeki taşı döksün. Önümüzdeki hafta Ankara’da basın toplantısı düzenleyeceğim” diyen CHP’li Muharrem İnce’de Başkent’e geldi. İnce’nin AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına denk gelen günde açıklama yapması kulisleri hareketlendirdi.

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’den aday gösterilen Muharrem İnce’nin yeni bir parti kuracağı iddia edilmiş, İnce, bu iddiaları “Parti kurmuyorum, yeni bir hareket başlıyorum” sözleriyle yalanlamıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER BİRLİKTE KATILIYOR

Bir diğer siyasi hareketlilik ise Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in son bir yılda gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.

Toplu açılış töreninin saat 19.00’da yapılması planlanırken; gözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısı yaptığı İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Muharrem İnce konusunda sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında olacak.

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