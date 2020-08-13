Siyasette baş döndüren trafik! 3 kritik toplantı bugün

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’den aday gösterilen Muharrem İnce’nin yeni bir parti kuracağı iddia edilmiş, İnce, bu iddiaları “Parti kurmuyorum, yeni bir hareket başlıyorum” sözleriyle yalanlamıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER BİRLİKTE KATILIYOR

Bir diğer siyasi hareketlilik ise Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in son bir yılda gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.

Toplu açılış töreninin saat 19.00’da yapılması planlanırken; gözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısı yaptığı İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Muharrem İnce konusunda sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında olacak.

