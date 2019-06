Siyasette Bayram Gündemi İstanbul Seçimi

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise rekabetin her alanda hayatın içerisinde yer aldığına vurgulayarak, “Her birimiz bütün rakiplerimizle farklı alanlarda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Tabii bu rekabet dönemsel olarak dile, üsluba, yöntemlere farkı şekillerde yansıyabiliyor. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir.” dedi. Orhan Yegin, “Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bütün vatandaşların bayramını kutlarken, Cenab-ı Allah memleketimizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereket içerisinde nice bayramlara ulaştırsın. İnşallah dönüş yolunda trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşamayız” açıklamasında bulundu.

CHP’ye ziyarette bulunan HDP heyetinde ise Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Birol ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Taka vardı.

HDP: ‘’Üstümüze düşeni yaparız’’

Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Birol, toplumunun gerginlikten yıldığını ve bunu hak etmediğini söyledi. İlknur Birol, yenilenecek İstanbul seçiminin, demokrasi ve iyilik isteyenler için önemli bir dönemeç olacağını ifade edip, “Kadınların, erkeklerin, en çok da çocukların yüzlerinin güldüğü bir ülke için üstümüze düşeni güler yüzümüzle yapmaya devam etmeye çalışacağız” dedi.