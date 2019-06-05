Siyasette Bayram Gündemi İstanbul Seçimi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun” dedi.

İlk ziyaret Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi'ne gelen heyette AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör vardı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise rekabetin her alanda hayatın içerisinde yer aldığına vurgulayarak, “Her birimiz bütün rakiplerimizle farklı alanlarda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Tabii bu rekabet dönemsel olarak dile, üsluba, yöntemlere farkı şekillerde yansıyabiliyor. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir.” dedi. Orhan Yegin, “Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bütün vatandaşların bayramını kutlarken, Cenab-ı Allah memleketimizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereket içerisinde nice bayramlara ulaştırsın. İnşallah dönüş yolunda trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşamayız” açıklamasında bulundu.

CHP’ye ziyarette bulunan HDP heyetinde ise Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Birol ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Taka vardı.

HDP: ‘’Üstümüze düşeni yaparız’’

Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Birol, toplumunun gerginlikten yıldığını ve bunu hak etmediğini söyledi. İlknur Birol, yenilenecek İstanbul seçiminin, demokrasi ve iyilik isteyenler için önemli bir dönemeç olacağını ifade edip, “Kadınların, erkeklerin, en çok da çocukların yüzlerinin güldüğü bir ülke için üstümüze düşeni güler yüzümüzle yapmaya devam etmeye çalışacağız” dedi.