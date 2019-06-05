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Siyasette Bayram Gündemi İstanbul Seçimi

05.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşmayı VOA Türkçe, CHP Genel Merkezi’nden izledi. Bayram ziyaretinin ana konusu 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimiydi

Siyasette Bayram Gündemi İstanbul Seçimi

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşmayı VOA Türkçe, CHP Genel Merkezi’nden izledi. Bayram ziyaretinin ana konusu 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimiydi.

CHP Genel Merkezi'ne gelen heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığında, Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Figen Kahya karşıladı.

İlk ziyaret Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi'ne gelen heyette AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise rekabetin her alanda hayatın içerisinde yer aldığına vurgulayarak, “Her birimiz bütün rakiplerimizle farklı alanlarda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Tabii bu rekabet dönemsel olarak dile, üsluba, yöntemlere farkı şekillerde yansıyabiliyor. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir.” dedi. Orhan Yegin, “Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bütün vatandaşların bayramını kutlarken, Cenab-ı Allah memleketimizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereket içerisinde nice bayramlara ulaştırsın. İnşallah dönüş yolunda trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşamayız” açıklamasında bulundu.

CHP’ye ziyarette bulunan HDP heyetinde ise Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Birol ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Taka vardı.

HDP: ‘’Üstümüze düşeni yaparız’’

Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Birol, toplumunun gerginlikten yıldığını ve bunu hak etmediğini söyledi. İlknur Birol, yenilenecek İstanbul seçiminin, demokrasi ve iyilik isteyenler için önemli bir dönemeç olacağını ifade edip, “Kadınların, erkeklerin, en çok da çocukların yüzlerinin güldüğü bir ülke için üstümüze düşeni güler yüzümüzle yapmaya devam etmeye çalışacağız” dedi.

Ünal Çeviköz de bayramın bazı yumuşamalara, tahammül sınırlarının genişlemesine yardımcı olması dileğinde bulundu.Çeviköz, “Birbirinden ayrı düşmüş aileler var. Maalesef tutuklu olanlar ve tutuklu oldukları için bayramı aileleriyle hoş bir şekilde kutlayamayanlar var. Onların sabırla hakkın, hukukun ve adaletin galip geleceği günleri beklemelerini, hakla, hukukla tekrar aile birleşmelerine ve özgürlüklerine kavuşmaları için hepimizin bir arada çalışması gerektiğini düşünüyorum. Onlara da sabırlar diliyorum, herkesin bayramı kutlu olsun. Önemli bir dönemeçten geçiyoruz, şehitlerimiz de oluyor. Onların da ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

İyi Parti: ‘’İmamoğlu’na desteğimiz tamdır’’

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki İyi Parti heyetinin ziyaretinde yine 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi konuşuldu.

Seymen, 31 Mart seçimlerinin milletin demokrasiye inancını artırdığını, ileriye daha umutla bakmaya vesile olduğunu belirtti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “23 Haziran'da çok daha ciddi bir farkla sayın İmamoğlu'nun bu hukuksuzluğa cevap vereceğine, vatandaşın sandıkta hukuksuzluğun hesabını göreceğine inanıyoruz. Sloganımızda olduğu gibi her şeyin çok güzel olacağına yürekten inanıyoruz biz de. İyi Parti olarak desteğimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Ünal Çeviköz ise, ‘’23 Haziran'da daha güçlü bir şekilde kendisini tekrarlayacaktır. Hepimizin dileği bu, her şey çok güzel olacak’’ dedi.

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