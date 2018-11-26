Siyasette ittifak arayışları

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik formül bulunması için başlayan görüşmelerde, "Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi" prensibi üzerinde anlaşmaya varıldı.

Bu süreçte, iki liderin Cumhur İttifakı'na zarar gelmemesi yönündeki açıklamaları dikkati çekerken, görüşmeler 21 Kasım günü Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelmesi ile yeniden başladı.

AK Parti ile MHP arasında 8 Ekim'de başlayan yerel seçimde ittifak görüşmeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Ekim günü partilerinin grup toplantılarında yaptıkları açıklamalarla kesintiye uğramıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran seçimlerine yasal düzenleme kapsamında ittifaklarla giren siyasi partiler, yerel seçimlerde ittifakı düzenleyen yasal bir çerçeve bulunmaması nedeniyle formül arayışına girdi.

AYNUR EKİZ / BARIŞ GÜNDOĞAN - 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanan siyasi partiler, bir taraftan seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan ittifak arayışlarına hız verdi.

İttifak yapılacak illerde hangi partinin destekleneceğine, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi sonuçları veya 2014 yerel seçim sonuçları baz alınarak karar verileceği belirtiliyor.

Bazı illerde ittifak ortaklarından birinin güçlü olması durumunda o partinin desteklenmesi seçeneği de masaya yatırılıyor.

Erdoğan ve Bahçeli ise tekrar bir araya gelerek ittifaka son şeklini verecek.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin ardından gözler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasındaki ittifak görüşmelerine çevrildi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra MHP'nin bazı büyükşehirlerde AK Parti'nin adayını destekleyebileceği kaydedilirken, AK Parti'nin de MHP'nin güçlü olduğu il ve ilçelerdeki adaylarına destek vereceği kulislerde konuşuluyor.

Partilerin ittifak yapacağı illerde anket sonuçları da belirleyici rol oynayacak. Ancak bu desteğin "ortak aday çıkararak mı" yoksa "ortaklardan biri tarafından adayın ön plana çıkarılmaması" yöntemiyle mi hayata geçirileceği henüz netlik kazanmadı.

MHP Adana, Mersin ve Manisa'nın da aralarında olduğu yaklaşık 15 ilde belediye başkan adayını açıklamıştı. MHP'nin bu illerde nasıl bir yöntem izleyeceği konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

- CHP "Millet İttifakı"nı yerele taşımak istiyor

CHP ise 24 Haziran seçimlerinde kurulan Millet İttifakı'nı yerel seçimlerde de devam ettirmek istiyor.

Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelecek.

CHP, İYİ Parti ile sağladığı "ilkesel görüş birliği"ni Saadet Partisi ile de sağlamak istiyor. CHP'nin İYİ Parti ile yürüttüğü görüşmelerin 10 civarında ili kapsadığı biliniyor.

İzmir için İYİ Parti'nin desteğini aldığı öğrenilen CHP'nin, İYİ Parti'nin güçlü olduğu Adana ve Mersin'de nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil.