Siyasette 'Kayıp Balık Nemo' polemiği! Akşener'in çıkışına Bakan Nebati'den jet yanıt

'Kayıp Balık Nemo' polemiği siyasette bir anda gündem oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yüklenen Akşener, ‘Kayıp Balık Nemo’ filmine göndermeyle şu ifadeleri kullandı;

"KAYIP BAKAN NEMO'NUN NEDEN ORTALIKTA OLMADIĞINI BİLENİNİZ VAR MI?"

"Bir Nebati Bakan vardı. Sahi ne oldu ona bileniniz var mı? O ışıltılı gözleri gören var mı içinizde? Memlekette ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, çiftçi tarlasına yaşlı gözlerle bakıyorken 'Kayıp Bakan Nemo'nun neden ortalıkta olmadığını bileniniz var mı? Ama yanlış da olmasın. Bir tek sayın Erdoğan'ın basın açıklamasında ortaya çıkıyor. O da açıklama yapmak için değil, kameralar önünde spot yer kapmak için"

BAKAN NEBATİ'DEN JET YANIT

Akşener'in açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ise yanıt geldi. Akşener'e yanıt veren Bakan Nebati "Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz." dedi

Bakan Nebati yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener,

Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi "Nemo" olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır.

Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız.

Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

Bizler, EYT'li vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz. 3600 Ek Gösterge için çalışıyoruz. Emeklilerimizi bir nebze rahatlatabilmek için çalışıyoruz. Depremzede ve selzede vatandaşlarımızın yaralarını her bakımdan en iyi şekilde sarmak için çalışıyoruz.

"STERİL VE GÖSTERMELİK FOTOĞRAFLAR ÇEKTİRDİKTEN SONRA..."

Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz.

Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Eğer "Yok, ben kafamı ille de gömmeye kararlıyım" diyorsanız siz zahmette bulunmayın, afetzede vatandaşlarımız için gecikmeksizin attığımız adımların bir kısmını bu bağlantıdan hemen okuyabilirsiniz.

Sayın Akşener, çok net ifade edeyim: Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz."





