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Siyasette özlenen görüntü! CHP'li Başkan AK Partili Bakana teşekkür etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 12:39
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Siyaset gündeminde, son dönemin özlenen görüntülerinden birinin verilmesi dikkat çekti. Deprem felaketinde en çok yara alan illerin başında olan CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, katıldığı canlı yayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şehre yönelik çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Siyasette özlenen görüntü! CHP'li Başkan AK Partili Bakana teşekkür etti

Siyaset gündeminde tartışmalar ve karşıt fikirler sıkça gündem olurken son olarak CHP'li bir ismin AK Partili bir isme teşekkür etmesi hem dikkat çekti hem de bazı özlenen görüntülerin verilebileceğini gösterdi.

Halk TV'deki canlı yayına katılan CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere şehrin sorunlarını ve çalışmalarını anlattı.

Tutdere, depremden sonraki yaraların sarılması sürecindeki katkıları dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

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"MURAT KURUM SAĞ OLSUN"

Bakan Kurum'un, çalışmalar kapsamında şehre sık sık geldiğini ve ilgili toplantılara kendisini de davet ettiğini belirten Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Murat Kurum da sağ olsun geldi Adıyaman'a ve buradaki toplantılarına bizi de davet ediyor, biz de katılıyoruz. Orada da biz şehrimizin ve belediyemizin taleplerini iletiyoruz. İçme suyuna ilişkin geçen haftalarda önemli bir toplantımız oldu. O sorunu da inşallah bakanlığımızın desteğiyle tarihe gömeceğiz. Bu kentte hep beraber güzel şeyleri yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum CHP ak parti siyaset
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