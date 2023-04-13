Siyasette 'soğan' gündemi! AK Partili Numan Kurtulmuş eleştiriler böyle yanıt verdi: 'Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir ay gibi bir süre kalırken, iktidar kanadıyla muhalefet arasında 'soğan' polemiği yaşanıyor. Muhalefet cephesi artan fiyatlar üzerinden hükümete yüklenirken, pazarda soğanın kilosunun 30 TL'ye kadar yükseldiğine dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili hükümet tarafından açıklamalar peş peşe gelirken, söz konusu eleştirilere yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kullandığı ifadeler dikkat çekti.

KURTULMUŞ'TAN 'SOĞAN' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katılan Kurtulmuş, soğan fiyatları konusundaki eleştirilere, "Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor" diyerek yanıt verdi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın. Her gün bir yerde bir açılış. Daha bugün burada Gar’da Ankara metrosunun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Başakşehir- Çam Sakura metrosunun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla'da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA’ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor.

Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor.

Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor. Biz Türkiye’nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar."

TARIM VE ORMAN BAKANI TARİH VERDİ: FİYATLAR DÜŞECEK

Öte yandan son dönemde kuru soğan fiyatında yaşanan artışa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de açıklamada bulundu. Bakan Kirişci, kuru soğan fiyatının bir hafta içinde düşeceğini ifade ederek, “Bu ara dönemdeki fiyatları esas alıp bunun üzerinden soğanın fiyatı budur demek biraz da soğan üreticisine haksızlık olur” yorumunu yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Adana ve Hatay’da turfanda soğan hasadının başladığı bildirildi.



