Siyasette "tebdil-i kıyafet" gündemi! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den dikkat çeken yorumlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletin sıkıntılarının farkında olduklarını belirterek "Vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz" demişti.

Kandemir'in bu sözleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu.

Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu "Ekonominin durumu bilmek için tedbiri kıyafetle gezmeye gerek var mı? gazete okumuyorlar mı gerçeği görmüyorlar mı? Sadece havuz medyasının yayınlarını mı izliyorlar. Gerçeği nasıl görmüyorlar. Tedbiri kıyafet gezmek nedir kaçıncı yüzyılda yaşıyor bunlar?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Meral Akşener de "AK Parti yöneticisi ve mensubu olarak vatandaşın içinde gezememe korkusu tedbiri kıyafet gezmenin anlamı budur." diye konuştu.

TEBDİL-İ KIYAFET NEDİR?

Tebdil-i kıyafet gezmek, gizlenmek amacıyla kıyafet değiştirerek gezmek anlamına gelir.

Kıyafet değiştirme, eskiden devlet adamlarının tanınmamak için kıyafet değiştirerek halkın içine girmelerine 'tebdil-i kıyafet gezmek' olarak ifade edilirdi.

Belli ve herkesçe bilinen kıyafeti değiştirerek dolaşmak yerinde kullanılan bir tabirdir. Eskiden beri hükümdarlardan başlamak üzere pek çok devlet adamı, halkın arasına karışarak bu yolla kontrollerde bulunurdu. Çarşı ve pazar esnafının denetlenmesi de keza bazen bu yolla yapılırdı.



