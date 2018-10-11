Siyasi analist Sement: Dövizdeki hareketlilikte Suudi ve BAE’nin parmağı var

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Siyasi analist Serdar Sement, Türkiye - Suudi Arabistan ilişkileri ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Siyasi risk temasında dört yıl radarda tuttukları Suudi Arabistan’ı beşinci yıl Türk siyasi sisteminin riski olarak sınıflandırdıklarını dile getiren Sement, özellikle dövizdeki hareketle ilgili, “Hong Kong’da, Londra’da yapılan işlemlerin arkasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) para koyarak yaptığı spekülasyonların varlığını Milli İstihbaratımız muhakkak çıkaracaktır. Suud-Körfez, elindeki yüksek döviz likiditesini izlediği politik hedeflemeler için araç olarak kullanmaktadır” dedi.

Siyasi analist Serdar Sement, 2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girip, bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceğini nasıl etkileyeceği konusunu DHA’ya yorumladı. Türkiye’nin şu anda ABD ekonomik saldırısı ve yaptırımları altında olduğunu ifade eden Sement, “Filipinler, Mısır, Libya, Lübnan, Irak, Suriye, Pakistan, İran, Afganistan ve Türkiye Suud’un operatif devlet uygulamalarının yaşandığı yerler. Amerikan ekonomik saldırısının altında Suud bağlantısını unutmamalıyız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu son derece isabetli bir tespitle ‘yaşadığımız ekonomik saldırının arkasında Müslüman körfez ülkelerinin olduğu mevcudiyetini biliyoruz’ dedi. Buradan da kastı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ydi. Ben Türk finans sistemindeki körleşmenin farkındayım; ama, bizim 3.70’den 7.20’ye gelen dolar kurunda, Hong Kong'da, Londra'da yapılan işlemlerin arkasında Suud’un ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin para koyarak yaptığı spekülasyonların varlığını Milli İstihbaratımız muhakkak çıkaracaktır. Geçen gün, Suudi Prensi Amerika’ya kuruluş tarihiyle ilgili ayar veriyorsa, biz de kendisine Malazgirt 1071’i hatırlatmak isteriz“dedi.