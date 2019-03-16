"Siyasi bölücülerin bu memleketten kökünü kazımalıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl askerimiz, polisimiz, Mehmetçik'imiz canını, kanını veriyor, şehit oluyor, teröristlerle mücadele ediyor, o zaman biz de bütün siyasi partiler, siyasi bölücülere karşı birlik olup onların bu memleketten kökünü kazımalıyız." dedi.

Destici, Korgan ilçe meydanında partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Oradaki din kardeşlerimiz cuma namazı için camiye gittiklerinde maalesef İslam karşıtı, İslam düşmanı, Müslüman düşmanı Hristiyanların saldırısına uğradı." diye konuştu.

Destici, terörün dini, dili ve ırkı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yıllardır Müslümanları terörist olarak göstermeye çalışan Batı, ABD ve İngiltere başta olmak üzere, burada da iki yüzlülüğünü ortaya koydu ve en büyük terör saldırılarından birisi olan bu saldırıya, 'terör saldırısı' dahi diyemediler. Kendilerinden olunca seslerini çıkaramadılar. Biz istemeyiz lakin bu ve buna benzer saldırı iki üç Müslüman kökenli kişi tarafından bir kiliseye ya da sinagoga yapılmış olsaydı bugün tüm dünya ayaktaydı, BM toplanmıştı ve bütün İslam dünyası ve Müslümanlar için terörist algısı oluşturulmaya çalışılacaktı. İşte bunların iki yüzlülüğü bu. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Birbirimize sahip çıkacağız, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."