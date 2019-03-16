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"Siyasi bölücülerin bu memleketten kökünü kazımalıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bizim bizden başka dostumuz yok. Birbirimize sahip çıkacağız, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" - "Nasıl askerimiz, polisimiz, Mehmetçik'imiz canını, kanını veriyor, şehit oluyor, teröristlerle mücadele ediyor, o zaman biz de bütün siyasi partiler, siyasi bölücülere karşı birlik olup, onların bu memleketten kökünü kazımalıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl askerimiz, polisimiz, Mehmetçik'imiz canını, kanını veriyor, şehit oluyor, teröristlerle mücadele ediyor, o zaman biz de bütün siyasi partiler, siyasi bölücülere karşı birlik olup onların bu memleketten kökünü kazımalıyız." dedi.

Destici, Korgan ilçe meydanında partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Oradaki din kardeşlerimiz cuma namazı için camiye gittiklerinde maalesef İslam karşıtı, İslam düşmanı, Müslüman düşmanı Hristiyanların saldırısına uğradı." diye konuştu.

Destici, terörün dini, dili ve ırkı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yıllardır Müslümanları terörist olarak göstermeye çalışan Batı, ABD ve İngiltere başta olmak üzere, burada da iki yüzlülüğünü ortaya koydu ve en büyük terör saldırılarından birisi olan bu saldırıya, 'terör saldırısı' dahi diyemediler. Kendilerinden olunca seslerini çıkaramadılar. Biz istemeyiz lakin bu ve buna benzer saldırı iki üç Müslüman kökenli kişi tarafından bir kiliseye ya da sinagoga yapılmış olsaydı bugün tüm dünya ayaktaydı, BM toplanmıştı ve bütün İslam dünyası ve Müslümanlar için terörist algısı oluşturulmaya çalışılacaktı. İşte bunların iki yüzlülüğü bu. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Birbirimize sahip çıkacağız, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."

Saldırıyı lanetleyen Destici, faillerin ve arkasındaki güçlerin en kısa zamanda ortaya çıkarılıp, hak ettikleri cezayı mutlaka almaları gerektiğini vurguladı.

- "Hepimizin elini taşın altına koyma mecburiyeti var"

Destici, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında "evet" diyerek Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldıklarını anımsatarak, "24 Haziran seçimlerinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nı oluşturup, hem cumhurbaşkanını seçtik hem de Meclis'te çoğunluğu elde ettik." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, "Bu yerel seçimlere giderken de Büyük Birlik Partisi olarak, 'Biz Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlıyız. Doğu'da ve Güneydoğu'da siyasi bölücülerin partisinin 2014 yılında seçimleri kazandığı ve daha sonra kayyum atanan belediyelerde eğer tekrar kazanma şansı varsa aday çıkarmayacağız ve önde kim varsa onu destekleyeceğiz. Lakin bizim önde olduğumuz yerlerde de bizi destekleyin' dedik ama üzülerek ifade ediyorum ki bizim dışımızda hiç kimse bu samimi duruşu ortaya koyamadı. Üç beş oy fazla alabilirsiniz, üç, beş belediye fazla alabilirsiniz lakin siyasi bölücülere kazandırmak ya da onları meşrulaştıracak her türlü hareketten hepimizin uzak durması lazım. Nasıl askerimiz, polisimiz, Mehmetçik'imiz canını, kanını veriyor, şehit oluyor, teröristlerle mücadele ediyor, o zaman biz de bütün siyasi partiler, siyasi bölücülere karşı birlik olup onların bu memleketten kökünü kazımalıyız. Hep birlikte kazımalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gizli ya da açık birtakım iş birlikleri duyduklarını anlatan Destici, "Bunların olmaması için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Memleketi, ülkenin bütünlüğünü düşünerek, milletimizin istiklalini ve istikbalini düşünerek hepimizin elini taşın altına koyma mecburiyeti var." dedi.

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