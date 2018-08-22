‘Siyasi Çıkarlar İçin Bir Müttefikin Ekonomisine Zarar Vermek Büyük Hata’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, USA Today gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifesi uygulamasının NATO ittifakına zarar verdiğini kaydetti. Siyasi kazanç sağlamak için bir müttefikin ekonomisine zarar vermeyi amaçlamanın derin bir hata olduğunu belirten Çavuşoğlu, Amerika'nın hayati önem taşıyan ulusal çıkarlar paylaştığı bir ülkeyi dışlamasının aslında kendine zarar vermesi anlamına geldiğini belirtiyor.

Çavuşoğlu, yazısında, Türkiye'nin NATO içindeki yer ve önemine de değiniyor. NATO'nun üye ülkelerin savunma harcamalarına katkıda bulunması için 2006'de getirdiği ve her ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sini NATO'ya ayırmasının hedeflendiği plana sadece birkaç ülke tarafından yanıt verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'ya katkılarınınsa bunun çok üzerinde olduğunu yazıyor. Çavuşoğlu, bu konuda, ”Türkiye bu hedefe 2024 yılına kadar ulaşma taahhüdünde bulundu. Askeri ekipman harcamalarımızsa NATO'nun getirdiği yüzde 20'lik standardın üzerinde. Biz NATO'nun en eski ve en stratejik konuma sahip üyesiyiz. Ancak Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları her türlü işbirliği atmosferini bozmaya yöneliktir. Halbuki, küresel tehditler bizi birbirimize yaklaştıran bağları zayıflatmamızı değil güçlendirmemizi zorunlu kılıyor,” ifadelerini kullanıyor.