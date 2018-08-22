‘Siyasi Çıkarlar İçin Bir Müttefikin Ekonomisine Zarar Vermek Büyük Hata’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, USA Today gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifesi uygulamasının NATO ittifakına zarar verdiğini kaydetti. Siyasi kazanç sağlamak için bir müttefikin ekonomisine zarar vermeyi amaçlamanın derin bir hata olduğunu belirten Çavuşoğlu, Amerika'nın hayati önem taşıyan ulusal çıkarlar paylaştığı bir ülkeyi dışlamasının aslında kendine zarar vermesi anlamına geldiğini belirtiyor.
Çavuşoğlu, yazısında, Türkiye'nin NATO içindeki yer ve önemine de değiniyor. NATO'nun üye ülkelerin savunma harcamalarına katkıda bulunması için 2006'de getirdiği ve her ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sini NATO'ya ayırmasının hedeflendiği plana sadece birkaç ülke tarafından yanıt verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'ya katkılarınınsa bunun çok üzerinde olduğunu yazıyor. Çavuşoğlu, bu konuda, ”Türkiye bu hedefe 2024 yılına kadar ulaşma taahhüdünde bulundu. Askeri ekipman harcamalarımızsa NATO'nun getirdiği yüzde 20'lik standardın üzerinde. Biz NATO'nun en eski ve en stratejik konuma sahip üyesiyiz. Ancak Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları her türlü işbirliği atmosferini bozmaya yöneliktir. Halbuki, küresel tehditler bizi birbirimize yaklaştıran bağları zayıflatmamızı değil güçlendirmemizi zorunlu kılıyor,” ifadelerini kullanıyor.
Başkan Trump'ın gümrük vergileri yerine diplomasiye ağırlık vermesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin özellikle İncirlik Hava Üssü'ne ev sahipliği yapması nedeniyle IŞİD'le mücadelede ön saflarda yer aldığını kaydediyor.
Amerikan Kongresi'nin bir oturumunda üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin de dile getirdiği gibi Türkiye'nin üç buçuk milyon Suriyeli mülteciyi barındırdığının altını çizen Çavuşoğlu, yüzlerce IŞİD militanını tutuklayan Türkiye'nin, terörün Batılı başkentlere yayılmasını önlemede önemli rol oynadığını kaydediyor ve terör tehdidi karşısında Türkiye'nin ön saflarda yer aldığını belirtiyor.
Çavuşoğlu özetle şöyle devam ediyor: “2018 yılında dünya üzerinde oynadığı rol, Türkiye'nin geçici heves ve kaprislerle sarsılabilecek bir haydut rejim olmadığını gösteriyor. Amerika'nın çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük tarifesi uygulaması, gerek Avrupa gerekse Amerika'da eleştiriyle karşılandı. Türk ekonomisini etkilemek amacıyla getirilen yaptırımlar Amerikan ve Avrupa firmalarının çıkarlarına da zarar verecek. Gerginliği pervasızca tırmandırma girişimlerine son verilmelidir. Amerika ve Türkiye bazı konularda farklı görüşlere sahip olabilir, ancak birçok konuda da stratejik açıdan aynı çizgide duruyoruz. Herkesin iyiliği için aramızdaki anlaşmazlıkları tehdit ve kışkırtmalarla değil, diplomasi yoluyla çözmeye çalışmalıyız.”
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