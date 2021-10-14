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'Siyasi cinayet' tartışmaları: Kılıçdaroğlu savcılığa ifade vermeye gidecek mi?

14.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var" açıklaması, siyasette tartışma yaratırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatmasıyla da yargıya taşındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP liderinin ifade verip vermeyeceği sorusunu yanıtladı.

'Siyasi cinayet' tartışmaları: Kılıçdaroğlu savcılığa ifade vermeye gidecek mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var" açıklaması, siyasette tartışma yaratırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatmasıyla da yargıya taşındı.

AKP sözcüleri, Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa vermesi gerektiğini, aksi taktirde sorumlu olacağını savunurken, CHP liderinin bu konuda izleyeceği tutum merak konusu.

Avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu ile bu konuda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirterek, "Eğer bir beyan sunması gerekirse, vekili olarak ben sunabilirim. Ama Genel Başkan yapacağı açıklamayı zaten kamuoyuna yaptı. Dolayısıyla ifade verme gibi bir durumu olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset gündeminde tartışma yaratan açıklamalarıyla ilgili yargının devreye girmesi ile Kılıçdaroğlu'nun çağırılması halinde savcılığa bilgi verip vermeyeceği de tartışılmaya başlandı.

Milletvekili dokunulmazlığı olan Kılıçdaroğlu'nun ifade verme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak iktidar partisi bu kadar önemli iddialarla ilgili Kılıçdaroğlu'nun savcılığa gitmesi gerektiğini, aksi taktirde "siyaseten" bunun hesabını vereceğini savunuyor.

Çelik: Bütün veriler, istihbarat ellerinde

CHP liderinin tutumu konusunda, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda henüz kendisine bir talimat vermediğini söyledi. Çelik, "Genel Başkan'ın bu konudaki değerlendirmesini almış değilim ama gitmesi gibi bir gereklilik yok, beyan sunulması gerekirse zaten ben sunabilirim, Genel Başkan yapacağı açıklamayı zaten kamuoyuna yaptı. Dolayısıyla bir ifade verme durumu olmaz. Bütün veriler, istihbarat ellerinde, kalkıp da genel başkandan bilgi mi isteyecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunulan Çubuk saldırısını anımsatan Çelik, hükümet yetkililerinin, emniyetin bu olayı küçültmeye, önemsizleştirmeye çalıştığını söyledi:

"Çubuk'taki eylem, öldürmeye yönelik bir linç girişimiydi. Arkasında bir plan, güç vardı elbette. Ama açığa çıkarması gereken emniyet, istihbarat birimleri hiçbir şey yapmadılar. Sonuçta basit bir olaymış gibi dava açıldı. O kadar ciddi durum varken, olayı küçültmeye çalışan siyasi irade, elbette aynı kapsamda, burada da aynı değerlendirmeyi yapacaktır diye düşünüyorum."

Özkoç: 'Muhalefet liderlerinin başına şunlar gelecek' de

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, iktidar partisi sözcülerinin "Kılıçdaroğlu ifade versin" çağrıları üzerine tavırlarının ne olacağı sorusuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasını dayandırdığı noktaları kamuoyuna açıkladığını belirten Özkoç, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek şu görüşleri dile getirdi:

"Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına Çubuk provokasyonundan, linç girişiminden sonra ne gelecek? Sen, o koltukta oturuyorsan söylediğin sözün arkasında dur, 'cumhuriyet savcılarına ülkemin muhalefet liderlerinin başına şunlar gelecek.' de. Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatı boyunca hiçbir zaman dokunulmazlığın arkasına sığınmış bir lider değildir. Arkasında durduğu ve arkasına aldığı tek bir şey vardır, milletimiz."

"Eylem öldürmeye yönelik linç girişimiydi, arkasında bir güç plan vardı elbette ama açığa çıkarması gereken emniyet istihbarat bilimleri ellerinden gelen her şeyi yaptılar hiçbir şey yapmadılar. Sonuçta olay basit bir olaymış gibi davalar açıldı. O kadar ciddi durumu var, olayı küçülten siyasi irade elbette aynı kapsamda burada da aynı değerlendirmeyi yapacaktır diye düşünüyorum."

"Kılıçdaroğlu siyasi provokasyon olacağını söylüyorsa dayanağını söylüyor. Çubuk provokasyonunu hazırlayan kişi, PKK saldırısını örtbas eden o kişi, çıkıp bir siyasi partinin liderinin gezisinden sonra provoke edilmesi sonrası daha bunlar ne ki diyor."

"Ne bildiğini açıklamalıdır. Ne gelecek. Meral Akşener'in başına ne gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına çubuk provokasyonu linç girişiminden sonra, bir askerimizin şehit edildiği PKK saldırısıyla ilgili daha ne açıklanmasını istiyorsunuz. Ne gelecek onun başına. Sen o koltukta oturuyorsan. Cumhuriyet savcılarına de ki benim ülkemin muhalefet liderlerinin başına şunlar şunlar gelecek de, açıkla biz de bilelim. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman dokunulmazlığın arkasına sığınmış bir lider değildir. Arkasında durduğu ve arkasına aldığı tek şey vardır, milletimiz, o boş laflar söylemiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne söylüyor. Arkadaşlar dik durun eğri belasını bulun diyor."

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