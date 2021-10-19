"Siyasi cinayetler" iddiası olay olmuştu! Gazeteciler fark etti: Kılıçdaroğlu'nun koruma seviyesi yükseltildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var" açıklaması sonrası "siyasi cinayetler" iddiası gündemdeki yerini koruyor.

"YARGIYA MÜRACAAT EDERSİN, DELİLLERİNİ SUNARSIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili "Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse -gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok- bu işin merci, cinayetlerin neresidir, yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar, bunların üzerine gider." açıklamasını yapmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMA SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Bu gelişmeler sonrasında Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan, Kılıçdaroğlu'nun geçen pazar katıldığı Yerel Medya Çalıştayında gazetecilerin fark ettiği bir detayı paylaştı. Pehlivan, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını yaptığı sırada koruma seviyesinin daha önceki zamanlara kıyasla artırıldığını bununda Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayetler kaygım var” açıklamasıyla ilişkilendirildiğini aktardı.



