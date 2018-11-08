"Siyasi eşitliğin sulandırılması söz konusu olamaz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs müzakerelerinde siyasi eşitliğin temel parametrelerden olduğunu belirterek, "Siyasi eşitliğin sulandırılması gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık olağan görüşmeleri kapsamında KKTC Başbakanı Erhüman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Başbakan Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlikten kaynaklanan etkin katılım hakkının olacağı bir federasyona karşı olduğunu" söyleyen Rum lider Nikos Anastasiadis'e tepki gösterdi.
Anastasiadis’in yaptığı açıklamaların Kıbrıs müzakereleri açısından çok da umut verici olmadığını ifade eden Erhürman, "Anastasiadis’in kısa bir süre önce basın toplantısında yaptığı açıklamada söyledikleri, bu kez çerçevenin dışına taşan şekilde karşımıza çıktı çünkü federasyon federasyondur. Bu federasyonun en temel parametrelerinden biri de siyasi eşitliktir. Olmazsa olmaz parametrelerden biridir." dedi.
Başbakan Erhürman, şunları kaydetti:
"Federasyonun merkezi yanının zayıflatılması, dolayısıyla birtakım yetkilerin kurucu devletlere aktarılması ve bunun karşılığında da siyasi eşitliğin sulandırılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Böyle bir yaklaşım kabul edilebilir olmadığı gibi hem de bugüne kadar çizilmiş çerçevenin dışına taşan bir yaklaşımdır. Anastasiadis'in bunu bir an önce fark etmesi gerekir."
Kıbrıs Rum tarafının, iki toplumlu bir federasyon kurulacaksa bunun işlevselliğinin tek yolunun tüm kararlarda iki toplumun da iradesinin yansıması ile olacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs'ta gerçekten anlamlı bir süreç başlayacaksa Anastasiadis’in bunu kanıksaması ve toplumuyla paylaşması gerekir." ifadelerini kulandı.
- Kıbrıs müzakereleri
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekim ayında BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunda, adada kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğunu vurgulamış ve Kıbrıs'ta müzakerelerin başlatılması için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'yi adaya göndermişti.
Kıbrıs müzakereleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.
Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
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