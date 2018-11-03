Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. CHP'nin belediye başkanları adayları tartışılırken, AK Parti’de görevden alınan Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP tarafından aday gösterilmek istemesi kulisleri hareketlendirdi. GÖKÇEK'İN ADAY OLMASI BEKLENMİYOR Bu konuda hâlâ belirsizlik sürse de kulislere göre Gökçek’in gerçekten aday olması beklenmiyor. Siyaset koridorları Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’i Keçören Belediyesi için hem AK Parti’ye hem MHP’ ye pazarlık unsuru olarak sunduğu konuşuluyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeniden aday olacağı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamle ile hem AK Parti’ye hem de kamuoyuna bu usulsüzlüğe inanmadığını göstereceği ifade ediliyor. ANKARA KORİDORLARI HAREKETLİ Evrensel'den Çağrı Sarı'nın kulis haberine göre Ankara siyasi koridorları hareketli. Tüm siyasi partiler üst üste toplantılar yaparak adaylıklar ve nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda değerlendirmeler yapıyor. Resmi olarak ittifak konusunda görüşmeler olmasa da partiler arası gayriresmi görüşmeler olduğu biliniyor.

İstanbul ve Ankara için kıyasıya bir yarışa girecek olan AK Parti ve CHP’de detaylı bir çalışma mevcut. AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde ittifakı bozması, siyaset sahnesini hareketlendirmiş olsa da, önümüzdeki dönem açısından net bir tablo ortaya koymak zor. Edinilen bilgilere göre, CHP genel olarak mevcut belediye başkanları ile hareket etmeye devam edecek. AK Parti’de ise sürpriz isimler öne çıkabilir. Şimdi kısa kısa merak edilen illere bakalım. İSTANBUL'DA ŞENER İSMİ CHP’de İstanbul için Abdullatif Şener’in adı geçiyor. CHP Genel Merkezi ile yaşadığı problemlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Muharrem İnce de adı geçen isimlerden. İnce her ne kadar ön seçim istese de İstanbul adaylığına sıcak baktığını söylemek mümkün. Ayrıca CHP’nin, kurultay için imza toplayanlara da illerde kontenjan vereceği gelen bilgiler arasında. Günler önceden adaylığını açıklayan Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine talip fakat kulislere yansıyan bilgilere göre Tekin’in adı Kadıköy Belediyesi için geçiyor.

En çok merak edilen konulardan birisi de CHP’nin Ataşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday göstereceği. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeniden aday olacağı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamle ile hem AK Parti’ye hem de kamuoyuna bu usulsüzlüğe inanmadığını göstereceği ifade ediliyor. YILDIRIM: BİR TALEBİM YOK AK Parti ise İstanbul’u kaybetmemek için sıkı çalışıyor. Sürpriz bir isim arayışı gündemde olmasına rağmen ikna edilebilirse Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın adı parti kulislerinde konuşuluyor. Üstelik Babacan’ın aday olması yönünde büyük bir ağırlık söz konusu. Ancak Babacan’ın bu teklife nasıl bakacağı henüz bilinmiyor. Zayıf bir ihtimal olarak Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in de adı büyükşehir için listede. İzmir için daha önce büyükşehir belediye başkanlığına aday olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçse de Yıldırım’dan “Görevimin başındayım” açıklaması gelmişti.

Ankara en çok tartışılan illerin başında geliyor. 2014 yerel seçimlerinde Ankara adayı olan Mansur Yavaş ismi mart seçimlerinde için de gündemde. Yavaş’ın adı İyi Parti adaylığı için de geçiyor ancak, ağırlıklı ibrenin CHP’den yana olduğu konuşuluyor. Bu konuda belirsizlik sürse de Yavaş’a parti tabanından bir itiraz da söz konusu. Bu nedenle CHP hâlâ Yavaş konusunda yoklama yapıyor. AK Parti’de görevden alınan Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den adayı olacağı yönündeki iddialar kulisleri hareketlendirmişti. Bu konuda hâlâ belirsizlik sürse de Gökçek’in gerçekten aday olması beklenmiyor. Siyaset koridorları Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’i Keçören Belediyesi için hem AK Parti’ye hem MHP’ ye pazarlık unsuru olarak sunduğu konuşuluyor. Gökçek’in ardından Belediye Başkanı yapılan Mustafa Tuna ise Sincan belediyesine dönebilir. Öte yandan AK Parti’de Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de adı geçiyor. Özhaseki de adaylığa sıcak baktığını “Görev verilirse kaçınmam” sözleri ile göstermişti.