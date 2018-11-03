HABER

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Yerel seçim yaklaşırken en çok gündem yaratan haber MHP'nin Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiası oldu. Son günlerde ortaya atılan yeni bir iddiaya göre ise siyaset koridorları Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’i Keçören Belediyesi için hem AK Parti’ye hem MHP’ ye pazarlık unsuru olarak sunduğunu konuşuyor

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. CHP'nin belediye başkanları adayları tartışılırken, AK Parti’de görevden alınan Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP tarafından aday gösterilmek istemesi kulisleri hareketlendirdi.

GÖKÇEK'İN ADAY OLMASI BEKLENMİYOR

Bu konuda hâlâ belirsizlik sürse de kulislere göre Gökçek’in gerçekten aday olması beklenmiyor. Siyaset koridorları Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’i Keçören Belediyesi için hem AK Parti’ye hem MHP’ ye pazarlık unsuru olarak sunduğu konuşuluyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeniden aday olacağı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamle ile hem AK Parti’ye hem de kamuoyuna bu usulsüzlüğe inanmadığını göstereceği ifade ediliyor.

ANKARA KORİDORLARI HAREKETLİ

Evrensel'den Çağrı Sarı'nın kulis haberine göre Ankara siyasi koridorları hareketli. Tüm siyasi partiler üst üste toplantılar yaparak adaylıklar ve nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda değerlendirmeler yapıyor. Resmi olarak ittifak konusunda görüşmeler olmasa da partiler arası gayriresmi görüşmeler olduğu biliniyor.

İstanbul ve Ankara için kıyasıya bir yarışa girecek olan AK Parti ve CHP’de detaylı bir çalışma mevcut. AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde ittifakı bozması, siyaset sahnesini hareketlendirmiş olsa da, önümüzdeki dönem açısından net bir tablo ortaya koymak zor.

Edinilen bilgilere göre, CHP genel olarak mevcut belediye başkanları ile hareket etmeye devam edecek. AK Parti’de ise sürpriz isimler öne çıkabilir. Şimdi kısa kısa merak edilen illere bakalım.

İSTANBUL'DA ŞENER İSMİ

CHP’de İstanbul için Abdullatif Şener’in adı geçiyor. CHP Genel Merkezi ile yaşadığı problemlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Muharrem İnce de adı geçen isimlerden. İnce her ne kadar ön seçim istese de İstanbul adaylığına sıcak baktığını söylemek mümkün. Ayrıca CHP’nin, kurultay için imza toplayanlara da illerde kontenjan vereceği gelen bilgiler arasında. Günler önceden adaylığını açıklayan Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine talip fakat kulislere yansıyan bilgilere göre Tekin’in adı Kadıköy Belediyesi için geçiyor.

En çok merak edilen konulardan birisi de CHP’nin Ataşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday göstereceği. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeniden aday olacağı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamle ile hem AK Parti’ye hem de kamuoyuna bu usulsüzlüğe inanmadığını göstereceği ifade ediliyor.

YILDIRIM: BİR TALEBİM YOK

AK Parti ise İstanbul’u kaybetmemek için sıkı çalışıyor. Sürpriz bir isim arayışı gündemde olmasına rağmen ikna edilebilirse Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın adı parti kulislerinde konuşuluyor. Üstelik Babacan’ın aday olması yönünde büyük bir ağırlık söz konusu. Ancak Babacan’ın bu teklife nasıl bakacağı henüz bilinmiyor. Zayıf bir ihtimal olarak Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in de adı büyükşehir için listede. İzmir için daha önce büyükşehir belediye başkanlığına aday olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçse de Yıldırım’dan “Görevimin başındayım” açıklaması gelmişti.

Ankara en çok tartışılan illerin başında geliyor. 2014 yerel seçimlerinde Ankara adayı olan Mansur Yavaş ismi mart seçimlerinde için de gündemde. Yavaş’ın adı İyi Parti adaylığı için de geçiyor ancak, ağırlıklı ibrenin CHP’den yana olduğu konuşuluyor. Bu konuda belirsizlik sürse de Yavaş’a parti tabanından bir itiraz da söz konusu. Bu nedenle CHP hâlâ Yavaş konusunda yoklama yapıyor.

AK Parti’de görevden alınan Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den adayı olacağı yönündeki iddialar kulisleri hareketlendirmişti. Bu konuda hâlâ belirsizlik sürse de Gökçek’in gerçekten aday olması beklenmiyor. Siyaset koridorları Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’i Keçören Belediyesi için hem AK Parti’ye hem MHP’ ye pazarlık unsuru olarak sunduğu konuşuluyor. Gökçek’in ardından Belediye Başkanı yapılan Mustafa Tuna ise Sincan belediyesine dönebilir. Öte yandan AK Parti’de Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de adı geçiyor. Özhaseki de adaylığa sıcak baktığını “Görev verilirse kaçınmam” sözleri ile göstermişti.

İzmir kulisleri hareketli. Mevcut Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu seçimlere yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. CHP’de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adı ön planda, hatta kesin gözüyle bakılıyor. İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Eski vekil Musa Çam da İzmir için aday listesinde.

Mersin’de CHP eski vekil Vahap Seçer’in aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kamuoyu yoklamalarında Aytuğ Atıcı’nın da adı geçiyor. Hatta anketlerde Fikri Sağlar’ın da adının geçtiği konuşuluyor. Ancak Sağlar’ın aday gösterilmesi beklenmiyor.

Eskişehir CHP açısından riskli illerden biri. CHP Eskişehir’de yeniden mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’i aday gösteriyor. Büyükerşen dışında bir isim ile CHP Eskişehir’i kaybedebilir. CHP bu riski göze almak istemiyor. AK Parti’nin ise Eski Bakan Nabi Avcı ve eski vekil Harun Karacan arasında bir tercih yapması bekleniyor.

Çanakkale’de ise, 2002’den beri belediye başkanlığını yapan son seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde oy alan Ulgür Gökhan’ın yeniden aday olması bekleniyor. Ancak Gökhan henüz başvurusunu yapmış durumda değil. Edindiğimiz bilgilere göre, Gökhan kamuoyu yoklamasını takip ediyor. Kendi ismi üzerindeki eğilime baktıktan sonra adaylığını açıklayacak. Gökhan’a rakip, Kepez Belediye başkanı Ömer Faruk Mutan. Çanakkale Belediye Başkanı Ulgür Gökhan ile AK Parti arasındaki gerginlik sıklıkla kamuoyuna yansıyor.

Gökhan, 7 Haziran seçimlerinin ardından Diyarbakır Sur Belediyesi ile Kardeş Belediye projesini başlatmış, bu proje dolayısıyla AK Parti’nin hedefi haline gelmişti. Tüm bu sürecin Gökhan’ı yıprattığı konuşulsa da CHP’nin Ulgür Gökhan konusunda ısrar edeceği tahmin ediliyor.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdıÇavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı
Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğuErdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek yerel seçim ak parti MHP CHP Battal Ilgezdi

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.