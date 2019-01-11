Siyasi liderlerin yüz analizi... Erdoğan iradeli, Kılıçdaroğlu başka alanda daha güçlü...

Adım adım 31 Mart yerel seçimlerine giderken, Çin yüz okuma sanatı uzmanı Sevgi Karaca, siyasi parti liderlerin yüzlerini okuyarak değerlendirmelerde bulundu. Liderlerin yüzlerinin seçmen üzerinde etki yaptığını belirten ‘yüz dedektifi’, "Geçmiş yıllarda seçimlerde kimlerin kazanacağına dair bir deney yapılmış. Birçok deneğe hızlıca siyasi liderlerin fotoğrafları gösterilmiş ve kimin kazanacağını hissettiklerini işaretlemeleri istenmiş. Deney sonucunda yüzde 72 oranında doğruluk saptanmış” dedi. Karaca, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yüzünü analiz etti. "GENİŞ YÜZLÜ OLAN LİDERLERİN ŞANSI OLDUKÇA FAZLA" Çene kemiklerinin güçlü olmasının liderlere önemli bir avantaj getirdiğini dile getiren Karaca, "Seçimleri kazanmada en önemli olan yüz hattımız çene kemiklerimiz. Çene kemikleri ne kadar güçlüyse karşısındaki insanların bilinçaltında güçlü olarak algılanıyorsunuz. Bunun yanı sıra yüzü geniş olan liderlerin de şansı oldukça fazla. Çünkü bilinçaltımız geniş bir yüz alanında her şeyi görebileceğini düşündüğü için bir ikincisi güven duygusunu tetiklediği için güven duyuyor ve oyunu ona veriyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzünü okuduğunda detaycı ve mükemmeliyetçi bir kişilikle karşılaştığını söyleyen Karaca, "Kendisinin güçlü çene ve çene kemikleri var. Yine yüz okumamdan çıkardığım sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan çok güçlü bir iradeye de sahip. Karar verdiği zaman sonuna kadar giden, detaycı ve mükemmeliyetçi bir lider. Bunların yanı sıra çevresindeki insanları düşünen, onlar için güzel şeyler yapmak isteyen bir kişiliği olduğunu da yine yüzünü okuyarak anlayabiliyorum" yorumunda bulundu. CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mahatma Gandi’ye benzetilmesine rağmen farklı bir yapıda olduğunu belirten Sevgi Karaca, “Kemal Kılıçdaroğlu ilk zamanlarda Gandi’ye olan benzerliğiyle dikkat çekmişti. Ancak Gandi gibi sessiz ve derin bir yapısı yok. Aksine yüksekten konuşan, heyecanlı kişilik özelliğine sahip. Yüzünü incelediğimde zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyebilirim. Daha farklı alanda daha başarılı olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu. MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ MHP lideri Devlet Bahçeli’nin detaycı olduğuna vurgu yapan Sevgi Karaca, şunları söyledi: