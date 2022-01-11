Siyasi Parti Liderlerinden Karşılıklı Suçlamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin iyi yönetilemediğini söyleyerek, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ile ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’de, bugünkü parti grubu toplantısında, Erdoğan’ın yönetimindeki ekonomiye ilişkin “Faiz artıyor, dolar da yükseliyor. Vatandaş iki ayrı yerden negatif olarak etkileniyor. Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır. Çıksın, 'Bay Kemal sen faiz yükseldi, diyorsun. Devletin borçlanma faizi düştü' desin. Diyemez. Tefecilere hizmet ediyor, dolar baronlarına hizmet ediyor. Uyuşturucu, dolar, tefeci baronları siyasi otoriteye yön veriyor. Kimse umutsuzluğa kapılmasın hepsini düzelteceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, AKP’nin TBMM’ye sunduğu ve Merkez Bankası kanununda yapılacak değişiklikle banka varlıklarına haciz getirilmemesiyle ilgili yasa teklifine de değindi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi öyle bir itibarsızlaştırdılar ki içim acıyor. Şimdi bir Merkez Bankası kanunu getirdiler. Bir maddelik bir değişiklik. Yani Katar Merkez Bankası bizim Merkez Bankası'na para gönderdiği zaman bizden herhangi birisi gidip o parayı haczedemeyecek, kanun getiriyorlar. Gerekçesi, güven temelinde yürütülmesi... Demek ki hiç kimse sana borç para vermeye güvenmiyor. Türkiye’yi en itibarsız, en güvensiz ülke haline getirdiler. Gelen bu paralar kimin parası? Niye o ülkeler size güvenmiyorlar? Başka bir ülkenin parasını biz neden haczedelim? Bugün TBMM’de görüşülecek bu. Şimdi ben yine bütün ülkücüler bütün milliyetçiler adına sayın Bahçeli’ye soruyorum. Bu maddeye hangi gerekçe ile siz 'Evet' diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“500 bin dolara vatandaşlık satıyorsun”

Kılıçdaroğlu, ekonomideki tabloyu eleştirirken, AKP’yle birlikte Cumhur İttifakı ortaklığını yürüten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kılıçdaroğlu, “Ekonomide tam bir çöküş yaşanıyor. Yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet. Bir avuç zenginin bankada biriktirdiği mevduata 'Ben sana para vereceğim sen yeter ki paranı orada tut' diyor. Bu fakir fukaradan aldığını zengine aktarmak demektir. Baktılar yine maya tutmuyor, dolar yukarı gidiyor. İhracatçılara, ‘İhracat bedelinin yüzde 25’ini Merkez Bankası'na yatıracağız’ dediler. İhracatçının sırtına çöktüler şimdi. Üçüncüsü, bu Bahçeli'ye kapak olsun. Vatandaşlığı satmak... Konut alana vatandaşlık veriliyordu baktılar bu tutmadı bankaya 500 bin dolar yatırırsan sana vatandaşlık vereceğim diyor. 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsun. Hani siz milliyetçi, ülkücüydünüz? Bunların tamamını düzelteceğim ve o beylerin burnundan fitil fitil getireceğim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, 13 liradan dolar aldı. Milyarlarca lira para kazandı birileri. Bunu Meclis'te araştıralım dedik. AK Parti ve MHP milletvekilleri 'Bunu araştırmayın' dedi. Milletime şikayet ediyorum… Bu milleti kim soydu? Siz ortak mısınız onlara? Soygunun arkasında duran, koruyan AK Parti’nin ve MHP’nin sizi sürüklediği çıkmaz yoldan sizi bu kardeşiniz kurtaracaktır” diye seslendi.

Bir yılda akaryakıta tam 46 kez zam geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey yaşamadık. Sormak lazım AKP ve MHP’ye oy veren kardeşlerimize, ‘Ee dolar artınca zam yapıyorsun biz bunu anladık, e dolar düşünce niye zam yapıyorsun? Hazine tam takır ondan mı? Elektriğe yüzde 127 zam, insaf ya!” tepkisini gösterdi.

Sancar: “Bahçeli Kürt halkına ne verdi?”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Diyarbakır’da valilik ve kayyım yönetimindeki büyükşehir belediyesi tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı hazırlanmasına “Bahçeli Kürt halkına ne verdi? Her gün Kürt halkına hakaret eden, nefreti körükleyen söylemden başka ne yaptı” tepkisini gösterdi.

Sancar, TBMM’deki parti grubunda, “Toplumsal muhalefetle mücadele ortaklığı, siyasal muhalefetle müzakere zemini yaratma azmindeyiz” diyerek erken seçimi halkın gündeminde tutma çağrısı yaptı. HDP’li belediyelere kayyım atandığını anımsatan Sancar, “İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerini gasp etme yoklamalarını yapmaktadırlar. Eğer, hatırlatmak istemem ama, bu ülkede ilk belediyeye kayyum atandığında tereddütsüz bir şekilde ortak irade konabilseydi ne iktidar kayyum operasyonları düzenleyebilirdi ne de kirli oyunlarına başvurabilirdi” eleştirisinde bulundu.

Ekonomik kriz sözünün yaşananları anlatamaya yetmediğini halkın geçim değil yaşam mücadelesi verdiğini ancak AKP’nin faturayı halka ödetmek istediğini kaydeden Sancar, “Et tüketimine çareyi koyun alıp kesmekten geçtiğini söyleyenlerin bildiği tek şey bize sataşmak. Halkla dalga geçen, ülke gerçekliğinden kopmuş, kendi çıkarları dışında hiçbir şeyi gözü görmeyen iktidar ve avenesi ile karşı karşıyayız” diye konuştu. Fiyat artışları ve zam politikasıyla elde edilecek gelirden halkın yararlanamayacağını belirten Sancar, “Halkın sofrasından, ekmeğinden, aşından, cebinden aldıklarını yandaşa, savaşa ve saraya aktaracaklar. En büyük elektrik tüketimi ve aboneliğinin olduğu bölge, İstanbul Avrupa yakası. Buranın dağıtım şirket ise ‘Beşli Çete’nin bileşenleri. Cengiz, LİMAK ve Kolin. İhale, rant deyince bu çete. Vergi affı, teşvik, garanti ödemeleri deyince yine bu çete. İşte Türkiye’yi bu çetelerin üstüne resmen tapulamaya çalışıyorlar” dedi.

Bahçeli HDP’nin, TTB’nin kapatılmasını istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’ye tahammül edemediklerini söyleyerek, daha önce kapatılmasını istediği Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) seslendi ve “Görevini yapmasını bekliyoruz” dedi.

Bahçeli, TBMM’deki grup konuşmasında, ekonomiden siyasete kadar her alandaki gelişmeleri “beka” ve “terör” ekseninde yorumladı. Geçtiğimiz aylarda kapatılması gerektiğini savunduğu AYM’ye seslenen Bahçeli, HDP’nin kapatılması talebini anımsatarak, “Görevini yapmasını bekliyoruz” dedi. Bahçeli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel içinse “Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Terörist sevdalıları Meclis koridorlarındadır” dedi.

Bahçeli, konuşmasında sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’lileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) teftiş üzerinden terörle ilişkilendirerek suçlamaya devam etti. CHP’nin HDP’yle birlikte hareket ettiği görüşünü yineleyen Bahçeli, “DİAYDER referansı ile belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bize, ‘Sarayın Sözcüsü’ diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in teşrifatçısı, termikçisi, tedarikçisidir” diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Türk Tabipleri Birliği’nin Turkovac aşısıyla ilgili uyarılarına karşı tepkiliydi ve “Türk Tabipleri Birliği yönetiminden hesap sorulmalı, milletine, vatanına, bayrağına, mukaddesatına bağlı yeni bir mesleki örgüt planlanıp hayata geçirilmelidir. TTB bugün değilse ne zaman kapatılacaktır?” ifadelerini kullandı.

