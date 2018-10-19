HABER

Siyasi parti mali denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 03:47 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına yönelik mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Yüksek Mahkeme hesaplarını incelediği 6 partinin gelir ve giderlerinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmetti

Anayasa Mahkemesinin, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Hak ve Eşitlik Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Sosyal Demokrat Parti, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi ile Yüce Diriliş Partisinin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2013 yılı kesin hesap incelemesinde, 10 bin lira gelir ve 10 bin lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Hak ve Eşitlik Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 699 bin 853 lira 92 kuruş gelir ve 698 bin 800 lira 36 kuruş giderinin; Ebedi Nizam Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise 22 bin 401 lira gelir ve 22 bin 698 lira 72 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Sosyal Demokrat Partinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 13 bin 500 lira gelir ve 23 bin 579 lira 41 kuruş giderinin; Özgürlük ve Sosyalizm Partisinin de 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 41 bin 577 lira 42 kuruş gelir ve 27 bin 392 lira 53 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Yüce Diriliş Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 44 bin 980 lira gelir ve 53 bin 981 lira 69 kuruş giderinin; 2015 yılına ait kesin hesap incelemesinde ise 52 bin 230 lira gelir ve 71 bin 575 lira 75 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle karar verildi.

PARTNERAnlamak için 2 kere bakın...Anlamak için 2 kere bakın...
'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler
Aydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldıAydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi AYM mali denetim Resmi Gazete siyasi parti

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.