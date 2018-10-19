Siyasi parti mali denetimleri

Anayasa Mahkemesinin, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Hak ve Eşitlik Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Sosyal Demokrat Parti, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi ile Yüce Diriliş Partisinin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2013 yılı kesin hesap incelemesinde, 10 bin lira gelir ve 10 bin lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Hak ve Eşitlik Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 699 bin 853 lira 92 kuruş gelir ve 698 bin 800 lira 36 kuruş giderinin; Ebedi Nizam Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise 22 bin 401 lira gelir ve 22 bin 698 lira 72 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Sosyal Demokrat Partinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 13 bin 500 lira gelir ve 23 bin 579 lira 41 kuruş giderinin; Özgürlük ve Sosyalizm Partisinin de 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 41 bin 577 lira 42 kuruş gelir ve 27 bin 392 lira 53 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Yüce Diriliş Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 44 bin 980 lira gelir ve 53 bin 981 lira 69 kuruş giderinin; 2015 yılına ait kesin hesap incelemesinde ise 52 bin 230 lira gelir ve 71 bin 575 lira 75 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle karar verildi.

