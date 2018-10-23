HABER

Siyasi parti mali denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 06:19 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2014 ve 2015 yıllarına yönelik mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Anayasa Mahkemesinin, Türk Birliği Partisi ve Emekçi Hareket Partisinin 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Türk Birliği Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 160 lira gider karşılığı parti mal varlığının söz konusu kanunun 75'inci maddesi uyarınca Hazineye irat kaydedilmesine; 14 bin 39 lira 99 kuruş gelir ve 12 bin 105 lira 27 kuruş giderin Hazineye irat kaydedilenler dışındaki kısmının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Emekçi Hareket Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise 65 bin 500 lira 74 kuruş gelir ve 65 bin 600 lira giderin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Yüksek Mahkeme tarafından Emekçi Hareket Partisinin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde de 80 bin 800 lira gelir ve 80 bin 700 lira giderin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

PARTNERBöyle av yöntemi görülmedi!Böyle av yöntemi görülmedi!
Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulunduDoğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu
Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Emekçi Hareket Partisi mali denetim Resmi Gazete siyasi parti Türk Birliği Partisi

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 23 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden iki parti hakkında karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Anayasa Mahkemesi'nden iki parti hakkında karar

Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu

Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu

Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.