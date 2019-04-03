Siyasi partiler kadın başkanda sınıfta kaldı: Bin 389 kişinin sadece 37'si kadın

“Maalesef kadın adayların seçilmesi konusunda siyasi partiler yine sınıfta kaldı” diyen Zeynep Banu Dalaman, “Kadın adaylara seçilebilecekleri yerlerden pek şans verilmediğini hep söylüyorduk. Şimdi seçim sonuçlarına baktığımızda kadınların yerel yönetimlerde temsili açısından çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Buna göre bin 389 belediye başkanının sadece 37’sinin kadın olduğu, bu sayının da yüzde 2.66’lık bir orana tekabül ettiği kaydedildi. Büyükşehir belediye başkanlığını kazanan 30 kişi arasından ise sadece 3 kadın. Bu da yüzde 10’luk orana denk geliyor.

İLLERDE ORAN YÜZDE 1

Seçimde alınan genel sonuçlar ve kadın adayların ulaştığı rakamları karşılaştıran Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, açıklanan geçici sonuçlara göre bin 389 belediye başkanının sadece 37’sinin kadın olduğunu, bu sayının da yüzde 2.66’lık bir orana tekabül ettiği bilgisini verdi.

"Büyükşehir belediye başkanlığını kazanan 30 kişi arasından 3’ü kadın. Bu yüzde 10’luk bir oran ve kadınlar adına elde ettiğimiz en iyi oran” diyen Dalaman, seçim sonuçlarında kadın adaylara dair şu rakamları paylaştı:

"50 İl belediye başkanının sadece 1 i kadın. Bu yüzde 1,196 gibi bir orana tekabül ediyor. 920 İlçe belediye başkanından sadece 29’u kadın bu da yüzde 3,15 e tekabül ediyor. 386 belediye başkanının sadece 4’ü kadın bu da yüzde 1,04’lük bir orana tekabül ediyor. Muhtarlık sonuçları henüz ulaşmadı ama orada da çok parlak olacağını düşünmüyorum"

"KARAR MEKANİZMALARINDA DAHA ÇOK KADIN OLMALI"

Siyasi partilerin kadın kotaları olsa bile kadın adaylara çok şans vermediğini söyleyen TOKAMER Başkanı Dalaman, "Bunun temel sebebi erkeklerin daha çok siyasetteolma talepleri ile ilgili. Kadınları teşvik etmiyorlar, onları desteklemiyorlar. Kadının olduğu her yerde bir erkeğin gözünün olması bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi” dedi.