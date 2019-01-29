İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Yerel seçimlerde yarışacak adaylarını belirleyen siyasi partilerde, kararlardan memnun olmayan bazı partililer istifa etti ya da görevlerinden ayrıldı. Siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde göstereceği adayları tespit süreci devam ediyor. Siyasi partilerde belirlenen adaylar da peyderpey kamuoyuyla paylaşılıyor. Aday belirleme sürecinde kararları beğenmeyenlerden bazıları, tepkilerini ya görevlerinden ya da partilerinden istifa ederek gösteriyor. Aday belirleme sürecinin hız kazandığı son 1 ayda en fazla istifa CHP'de görüldü. Adaylarını Parti Meclisinde (PM) belirledikten sonra duyuran CHP'de çeşitli illerden istifalar geldi. CHP, son PM'de toplam 145 belediye başkan adayını belirlese de açıklanan isimlerin ardından tepkiler yükseldi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gergin geçen bu toplantının ardından PM üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. PM toplantısının devam ettiği saatlerde görevinden istifa ettiğini duyuran CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise daha sonra bundan vazgeçti.

Muğla'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP'den istifa etti. İstifasının ardından "Genel merkeze ders vermek boynumuzun borcu. Oturduğu yerden ahkam kesen, hiçbir başarıya imza atamamış, partiyi büyütemeyen, bir adım ileriye götüremeyen, sorumlusu olan tüm yöneticilere dersi Muğla'dan vereceğiz" açıklaması yapan Acar'ın yanı sıra 15 meclis üyesi de CHP'den istifa etti. CHP'nin Marmaris ilçe yönetimi de istifa kararını duyurdu. Yönetimin yedek üyelerle birlikte istifasını açıklayan CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar'ın aday olarak açıklandığını, PM'de demokratik olmayan bir şekilde başka bir isim getirildiğini, Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldığını vurguladı. CHP teşkilatında istifa açıklayan bir başka ilçe de Menemen oldu. CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. - CHP'deki diğer istifalar CHP'nin önemli isimlerinden Mustafa Sarıgül de adının Şişli yerine başka ilçelerle anılmasının kendisini yorduğunu ve kırdığını ifade ederek CHP'den istifa etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de CHP'den belediye başkanı aday adayı olan Keramettin Yılmaz ve 4 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 405 kişi CHP'den istifa ettikleri açıklandı. Ayrıca Kayseri'nin Felahiye ilçesinde CHP belediye başkan adayı Kerim Karakoç parti teşkilatından ve belediye başkan adaylığından, Aydın'ın Söke ilçesinde partinin ilçe teşkilatının 36 üyesi ile eski ilçe başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri, Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya CHP'den istifa etti. Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü görevi bıraktı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Demir, CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını duyurdu. CHP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 6 üyesi de istifalarını açıkladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir ay önce CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.