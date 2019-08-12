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Siyasi partilerin heyetleri bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da bayramın ikinci günü siyasi partilerin heyetleri, birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da bayramın ikinci günü siyasi partilerin heyetleri, birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

AK Parti'nin, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekillleri Ali İhsan Arslan, Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ'dan oluşan heyeti, diğer partilerin heyetlerini kabul etti. AK Parti, önce Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis'i Üyesi Ayça Taşkent, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zehra Eriç'ten oluşan CHP heyetini kabul etti. Sarıeroğlu "Kurban Bayramı paylaşmak, yakınlaşmaktır. Bu anlamda bayramlar bizim için önemli" dedi. Kuşoğlu da "Bayramımızın güzel bir geleneği, güzel bir ev sahipliği gördük. Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum" dedi.

MHP'DEN 'CUMHUR İTTİFAKI' VURGUSU

Ardından, MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Muhammet Koçak yer aldı. Depboylu, Cumhur İttifakı’nın bundan sonraki süreçlerde daha da güçlenerek yola devam edeceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Birlik ve beraberlik dayanışma ile birlikte tabii ki daha istikralı, kararlı güçlü olarak ve bu güçlü birlikteliği sağlayan oturmuş bir sistemle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

AK Parti heyeti, daha sonra sırasıyla İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetlerini de kabul etti.

AK PARTİ'DEN ÇİLEK İKRAMI

Sarıeroğlu konuklarına, seçim bölgesi Adana’nın Pozantı ilçesinde kadınlar tarafından toplanan ve bu sabah Ankara'ya getirtilen çilekten ikram etti. Sarıeroğlu, çileklerin özellike kadınlar tarafından üretilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

CHP'YE ZİYARETLER

CHP'nin kabul heyeti de bayram ziyaretine gelen partilerin heyetlerini ağırladı. Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız, CHP'li heyetin bayramını tebrik etti. CHP heyeti, daha sonra Vatan Partisi heyetini kabul etti. HDP'yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK Üyesi Aylin Hacaoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Kenan Yıldız'dan oluşan heyet CHP heyetinin bayramını kutladı. Ardından İYİ Parti, BBP, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri CHP'ye ziyarette bulundu.

MHP'YE ZİYARETLER

MHP de partilerin temsilcilerini kabul etti. MHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, MYK Üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım yer aldı. Bayramlaşmaya DSP heyetinden sonra gelen AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MYYK Üyesi Fezak Koçak ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şuay Nilhan Açıkalın bulundu. Görüşmede Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge konusu gündeme gelirken, operasyonun gerekliliğine vurgu yapan Mevlüt Karakaya "İnşallah ülkemiz açısından, milletimizin bekası geleceği açısından bu önemli sorunu başarıya kavuşturup daha rahat bir nefes alırız diye umut ediyoruz" dedi.

MHP, daha sonra CHP heyetini ağırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP olarak burada bulunmaktan mutluyuz, onur duyuyoruz. Genel başkanımızın 'iyi bayramlar' dileklerini iletmek istiyoruz sayın genel başkana ve MHP camiasına. Güzel bir geleneğimiz dini bayramlarımız, kurban geleneğimiz, ibadetimiz. Bu vesileyle bir aradayız" dedi.

BBP Anavatan Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti heyetleri de MHP'yi ziyaret etti.

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ANKARA, (DHA)

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