Siyasi partilerin heyetleri bayramlaştı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da bayramın ikinci günü siyasi partilerin heyetleri, birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı. AK Parti'nin, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekillleri Ali İhsan Arslan, Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ'dan oluşan heyeti, diğer partilerin heyetlerini kabul etti. AK Parti, önce Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis'i Üyesi Ayça Taşkent, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zehra Eriç'ten oluşan CHP heyetini kabul etti. Sarıeroğlu "Kurban Bayramı paylaşmak, yakınlaşmaktır. Bu anlamda bayramlar bizim için önemli" dedi. Kuşoğlu da "Bayramımızın güzel bir geleneği, güzel bir ev sahipliği gördük. Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum" dedi. MHP'DEN 'CUMHUR İTTİFAKI' VURGUSU Ardından, MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Muhammet Koçak yer aldı. Depboylu, Cumhur İttifakı’nın bundan sonraki süreçlerde daha da güçlenerek yola devam edeceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Birlik ve beraberlik dayanışma ile birlikte tabii ki daha istikralı, kararlı güçlü olarak ve bu güçlü birlikteliği sağlayan oturmuş bir sistemle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

AK Parti heyeti, daha sonra sırasıyla İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetlerini de kabul etti. AK PARTİ'DEN ÇİLEK İKRAMI Sarıeroğlu konuklarına, seçim bölgesi Adana’nın Pozantı ilçesinde kadınlar tarafından toplanan ve bu sabah Ankara'ya getirtilen çilekten ikram etti. Sarıeroğlu, çileklerin özellike kadınlar tarafından üretilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi. CHP'YE ZİYARETLER CHP'nin kabul heyeti de bayram ziyaretine gelen partilerin heyetlerini ağırladı. Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız, CHP'li heyetin bayramını tebrik etti. CHP heyeti, daha sonra Vatan Partisi heyetini kabul etti. HDP'yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK Üyesi Aylin Hacaoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Kenan Yıldız'dan oluşan heyet CHP heyetinin bayramını kutladı. Ardından İYİ Parti, BBP, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri CHP'ye ziyarette bulundu.