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  4. Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Saat 18.00 itibarıyla başladı: Hepsi teker teker toplandı

Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Saat 18.00 itibarıyla başladı: Hepsi teker teker toplandı

27.05.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine siyasi partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanarak çöp arabalarına yüklendi.

Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Saat 18.00 itibarıyla başladı: Hepsi teker teker toplandı

İstanbul'da, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanmaya başlandı.

Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.

Ekipler, yükseğe asılı poster ve afişleri sepetli vinçlerle, duvar ve direkler arasına asılı olanları ise maket bıçaklarıyla keserek topluyor. (AA)


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pankart yasak

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