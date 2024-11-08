'Siyasi restleşme' iddialarına Özel'den yanıt: Kimse Mehmetçiğin canı kanı üzerinden birbiriyle poker oynamasın

Siyasilerin gündeminde son zamanlarda alınan kayyum kararları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı için yaptığı çağrı var. İki konu özelinde de farklı iddialar gündeme geldi.

O İDDİA ÖZGÜR ÖZEL'E SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahçeli'nin yaptığı çağrıdan habersiz olduğu öne sürülürken, Bahçeli'nin de kayyum atamalarından habersiz olduğu iddia edildi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'siyasi restleşme' iddiaları da soruldu. Özel'in konuyla ilgili olarak verdiği cevapları Halk TV Ankara Temsilcisi Sibel Erdem aktardı.

"BU İŞİN BİR TARAFI ŞEHİT CENAZESİ"

Erdem konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de kayyum atamalarından haberinin olmadığı iddiası da dile getirilmişti. İşte bu konu da yine CHP lideri Özgür Özel'e de soruldu. Özgür Özel bu her iki ihtimal de kötü bir yönetime işaret eder, dedi. Eğer iki lider arasında bir restleşme varsa, bir meydan okuyorlarsa ve rest çekiyorlarsa, çocuk oyunu oynamıyoruz. Bu işin bir tarafı şehit cenazesi.

"KİMSE MEHMETÇİĞİN CANI KANI ÜZERİNDEN BİRBİRİYLE POKER OYNAMASIN"

Bu çok kötü bir yönetim değerlendirmesini yaptı. Kimse Mehmetçiğin canı kanı üzerinden birbiriyle poker oynamasın. Rus ruleti oynamasın, ifadesini kullandı. Tabii diğer seçenek yani iki lider arasında bir anlaşma mı var ihtimali ve bu seçeneğin sorulması üzerine Özgür Özel'in bununla ilgili değerlendirmesi de şu oldu:

"BU ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLMASI İÇİN TAKAS EDİLEBİLİR Mİ?"

Yok, anlaşıp da bunu yapıyorlarsa bu da kötü bir yönetim, dedi. Bahçeli'nin Öcalan çıkışı için Öcalan'ın taleplerinin ve beklentisinin çok ötesinde bir şey söyledi, değerlendirmesini yaptı. Sonrasında da yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için anayasa değişikliği önerdiğini, hatırlatarak da bu kadar şehit canını Türkiye neden verdi? Terörle mücadele için. Bu Erdoğan'ın yeniden aday olması için takas edilebilir mi? Bu olmaz. Bu çok ayıp bir durum, cümlelerini kurdu. sözlerini de şöyle devam ettirdi: Nerede samimiyet? Nerede milliyetçilik? Teröre karşı kararlılık nerede? Artık maske düşmüş, maske düşmüştür. AK Parti ve MHP'nin milliyetçilik maskesi düşmüştür. Takke düşmüş, kel görünmüştür ifadesini kullandı"