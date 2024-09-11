HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siyasi yasak konuşulan davaya ateş püskürdü! İmamoğlu: Millet adına utanç verici

Siyasi yasak konuşulan davaya ateş püskürdü! İmamoğlu: Millet adına utanç verici

11.09.2024 11:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davaya adeta ateş püskürdü. "Bu davanın görüşülmesi bile bu millet için gerçekten üzülecek bir durum. Gerçekten utanç verici bir durum" diye konuşan İmamoğlu, bakan Murat Kurum'la dünkü görüşmesine ilişkin de ilk açıklamasını yaptı.

Siyasi yasak konuşulan davaya ateş püskürdü! İmamoğlu: Millet adına utanç verici

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasağın da önünü açacak davaya ilişkin sert tepki gösterdi. İstanbul'da okul ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu "Olmayan bir dava, olmayan bir suç üzerinden ben şu anda suçlu şekilde yargının mağduru durumdayım" dedi.

"MİLLET ADINA UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Gazetecilerin davayla ilgili sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir hukuki başvuruyu uygun gördüler. Ama benim için esas olan şu, net; böyle bir dava olmaz. Bu davanın görüşülmesi bile bu millet için gerçekten üzülünecek bir durum. Gerçekten utanç verici bir durum.

"YARGI DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Ben yargıya güvenmek istiyorum çünkü eninde sonunda doğru kararı verecektir. Umarım adalet tesis eder ve milletimiz adına, demokrasi adına böylesi kötü bir durumdan sıyrılır."

GXIU8k8XkAEPpZ6

MURAT KURUM'U ZİYARETİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu dün 31 Mart yerel seçimlerindeki rakibi, mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum ile bir araya gelmişti. 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbul'un ne yazık ki uzun zamandır aksayan, masada duran hususları var. 2 yıl, 3 yıl hatta 4 yıllık konular vardı. Kendileri pozitif bir yaklaşımda bulundular. Bunların hepsini sayfa sayfa kendilerine açtık. Kentsel dönüşümle ilgili atacağımız adımlar, özel çevre kararnamesi ile beraber bazı kısıtlarımız oluştuğu alanlarda işbirliği yapacağımız alanlar, bu ve buna benzer çevre ile ilgili, atık su ile ilgili çok verimli 1,5 saate yakın güzel bir sohbetimiz oldu."

AA-20240907-35588279-35588277-IBB_BASKANI_IMAMOGLU_CHPNIN_IKINCI_YUZYIL_DEGISIM_KURULTAYINDA_KONUSTU

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU'NA DESTEK ÇIKMIŞTI

CHP'nin Sivas’ta yapılan 20. Olağanüstü Kurultayı kapsamında konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu'na dava konusunda destek vermişti. Özgür Özel'in mesajları şöyleydi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun uzun süredir bekletilen, karara bağlanmayan dosyası üzerinden maksatlı çirkin sızdırmalarıyla Türkiye’deki siyaseti dizayn etme çalışmalarıdır. İmamoğlu, bu çabalara karşı kendi duruşunu en kararlı, en net bir şekilde ifade etmiştir. Partinin Genel Başkanı sıfatıyla herkesin huzurunda 1 milyon 460 bin üyemizin adına ifade ediyorum; İmamoğlu’nun tutumu partimizin tutumudur. CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yanındadır. İstanbul’un sevgilisi, partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz, insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu dava
En Çok Okunan Haberler
San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı!

San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı!

Narin Güran cinayetinde tutuklu itirafçı Nevzat B.'nin ifadesi ortaya çıktı! "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin"

Narin Güran cinayetinde tutuklu itirafçı Nevzat B.'nin ifadesi ortaya çıktı! "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin"

Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı!

Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı!

Narin'in sır cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken ifade: Müvekkilim kardeşi için ölüme gider

Narin'in sır cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken ifade: Müvekkilim kardeşi için ölüme gider

Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.