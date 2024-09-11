Siyasi yasak konuşulan davaya ateş püskürdü! İmamoğlu: Millet adına utanç verici

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasağın da önünü açacak davaya ilişkin sert tepki gösterdi. İstanbul'da okul ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu "Olmayan bir dava, olmayan bir suç üzerinden ben şu anda suçlu şekilde yargının mağduru durumdayım" dedi.

"MİLLET ADINA UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Gazetecilerin davayla ilgili sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir hukuki başvuruyu uygun gördüler. Ama benim için esas olan şu, net; böyle bir dava olmaz. Bu davanın görüşülmesi bile bu millet için gerçekten üzülünecek bir durum. Gerçekten utanç verici bir durum.

"YARGI DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Ben yargıya güvenmek istiyorum çünkü eninde sonunda doğru kararı verecektir. Umarım adalet tesis eder ve milletimiz adına, demokrasi adına böylesi kötü bir durumdan sıyrılır."

MURAT KURUM'U ZİYARETİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu dün 31 Mart yerel seçimlerindeki rakibi, mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum ile bir araya gelmişti. 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbul'un ne yazık ki uzun zamandır aksayan, masada duran hususları var. 2 yıl, 3 yıl hatta 4 yıllık konular vardı. Kendileri pozitif bir yaklaşımda bulundular. Bunların hepsini sayfa sayfa kendilerine açtık. Kentsel dönüşümle ilgili atacağımız adımlar, özel çevre kararnamesi ile beraber bazı kısıtlarımız oluştuğu alanlarda işbirliği yapacağımız alanlar, bu ve buna benzer çevre ile ilgili, atık su ile ilgili çok verimli 1,5 saate yakın güzel bir sohbetimiz oldu."

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU'NA DESTEK ÇIKMIŞTI

CHP'nin Sivas’ta yapılan 20. Olağanüstü Kurultayı kapsamında konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu'na dava konusunda destek vermişti. Özgür Özel'in mesajları şöyleydi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun uzun süredir bekletilen, karara bağlanmayan dosyası üzerinden maksatlı çirkin sızdırmalarıyla Türkiye’deki siyaseti dizayn etme çalışmalarıdır. İmamoğlu, bu çabalara karşı kendi duruşunu en kararlı, en net bir şekilde ifade etmiştir. Partinin Genel Başkanı sıfatıyla herkesin huzurunda 1 milyon 460 bin üyemizin adına ifade ediyorum; İmamoğlu’nun tutumu partimizin tutumudur. CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yanındadır. İstanbul’un sevgilisi, partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz, insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır