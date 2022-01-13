Siyasiler Enes Kara’nın İntiharını Tartışıyor

Türkiye’nin gündeminde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara'nın Elazığ’da kaldığı bir cemaat yurdundaki baskı sonucu intihar etmesi tartışılıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gençlere daha iyi yaşam koşulları vaatleriyle seslenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Bu gençlerimizi iktidara gelir gelmez kurtaracağız. Bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz” açıklaması yaptı.

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın, 10 Ocak günü intihar etmesi ve arkasında yaşadığı güçlükler ile kendisini intihar kararına sürükleyen koşulları anlattığı videosu Türkiye’yi sarstı. Ülke siyaseti ve sivil toplum örgütleri, Enes Kara’nın aile baskısı nedeniyle Elazığ’da cemaat yurdunda kalmak zorunda olmasını ve yurtta zorunlu etkinliklere katıldığı için derslerine ve kendisine zaman ayıramadığını belirterek intihara sürüklenmesini konuşuyor.

İyi Parti lideri Akşener, TBMM’de parti grubundaki konuşmasında, 20 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirdiği 77 il ziyaretinde, yoksulluğu en derinden hisseden kesimlerden birisinin gençler olduğunu gözlemlediğini anlattı. Akşener, Elazığ’da intihar eden Enes Kara için “Elinden alınan özgürlüğe, en yakınlarından gördüğü umursamazlığa ve yaşamaya zorlandığı hayatın sonucunda çıkışı intiharda bulmasına kahrolduk” ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, Enes Kara’nın ölümüyle ilgili önce “Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular sözkonusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum” paylaşımı yaptı. Ancak Kılıçdaroğlu için, toplumsal muhalefet tarafından cemaat ve tarikat yurtlarına karşı eleştiri getirmediği eleştirisi yapıldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, HalkTV’ye açıklamasında, özetle, "İçim parçalandı. Çok üzüldüm. Enes gibi gençleri bizim iktidarımız kurtaracak. Yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım. Hepsi bu. Yoksa ben oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem. Bugüne kadar da hiç çekinmedim. Doğru bildiğimi söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Bu gençlerimizi iktidara gelir gelmez kurtaracağız. Bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz. Gençlerimiz devlet yurtlarında, gayet rahat koşullarda, sıcak suyu olan, bir kişilik, iki kişilik odalarda güven içinde, özgürlük içinde kalacaklar. Şimdiden belediyelerimiz yurt yapmaya, üniversiteli gençlerimizin barınmaya uygun şekilde düzenlenmiş binalarımızda kalmalarına olanak sağlamaya başladılar” değerlendirmesini paylaştı.

Akşener Erdoğan’a gençler konusunda nasıl seslendi?

Gençler için ve kadın cinayetlerini durdurmak amacıyla, iktidar ve muhalefet olarak hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Akşener, gençler açısından esas meseleyi yoksullaşma, ekonomik sorunlar kaynaklı geçinme ve barınma sorunlarıyla eğitimdeki vasatlaşma olarak gösterdi.

İl ziyaretlerindeki temasları için “Ülkemizin her yanını saran kayırmacılığın, torpilin ve liyakatsizliğin karşısında kendine bir fırsat bulamayan, bulamadıkça ülkesinden umudunu kesen, umudu yurt dışında arayan gençlerimizi daha iyi anladım. Gençlerimizi bu hale getiren bu ucube düzenden daha da utandım” diyen Akşener, Erdoğan’ı mevcut ekonomik tablo üzerinden eleştirdi. Akşener, “Sayın Erdoğan, günde 20 liraya mahkum edip üstüne bir de 'Elinize dilinize vursun' dediğin gençlerin üçte birinin yoksul olduğunu biliyor musun? Ülkemizdeki 12,3 milyon yoksul vatandaşımızın tam 6,2 milyonunun genç olduğunu biliyor musun? 'Başka bir dünya mümkün' dediğin dünya bu mu Sayın Erdoğan? Bugün Türkiye'de doğan bir çocuk ebeveynlerinden daha iyi bir hayata yaşama lüksüne sahip değil. Bugün 18 yaşında bir genç annesinin 18 yaşındaki haline göre çok daha kötü şartlarla karşı karşıya. Bu durum gençlere 'hayal kurma' demektir. 'Geleceğini yurt dışında ara' demektir. Bunu kabul edemeyiz. Artık son denmelerini yaşadığın 20 yıllık iktidarının sonucunda çocuklarımızı yoksulluğa mahkum etmişsen sen artık o koltukta oturmayı hak etmiyorsun demektir” diye seslendi.

“Sosyal devlet yerine gençler cemaat ve tarikatlara terk edildi”

AKP’nin ve Erdoğan’ın “eski Türkiye” ifadesiyle Cumhuriyet’in geçmiş yıllarını eleştirdiğini anımsatan Akşener, “O beğenmedikleri Cumhuriyetimizin en temel vasıflarından birisi eğitime erişimi eşit bir şekilde sağlamasıydı. Eğitime erişimin sağlanması durumunda sınıfsal arası geçirgenliğin yaşandığı bir Türkiye vardı. Asıl mesele eğitimin vasatlaşmasıdır. Devletin eğitimden elini çekermiş gibi yapması doğru değil. Sosyal devlet olma hakkını, görevini, zorunluluğunu vakıflara, derneklere, cemaat ve tarikatlara bıraktığını bir anlayışla fakir fukara bedelsiz, ücretsiz kaldığı, okuduğu okullara, yurtlara mahkum edildi. Eğitimdeki bu rezaleti çözmeyi Allah bize nasip edecek. Fakirliğe mahkum edilen o çocukların yeniden hayal kurmasını devlet eliyle sağlayacağız. Bunu yapamıyorsak Allah bana hiçbir şeyi nasip etmesin. Önce aileleri, sonra çocukları mahkum ediyorsunuz. O çocukların hayallerini elinden aldınız Sayın Erdoğan” tepkisini gösterdi.

Akşener, gençler açısından devlete yönelik kredi borçlanmasını da iktidar olmaları halinde çözmeyi vadetti. “Gençlerin aldıkları kredi miktarının büyük bir kısmı devlet yurdu bile olsa yurt ücretlerine gidiyor. Örneğin bugün 850 lira alan bir öğrenci, 200-400 lirasını yurda ayırıyor. Eline kalan para ise devlet yurtlarındaki yemeğe bile yetmiyor” diyen Akşener, gençler açısından öğrenim hayatındaki zorlukların ardından, mezun olunca da işsizlik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti.

Akşener, ayrıca “KYK mağdurlarının sesini duyurmak için” diyerek öğrenci Uğur Yavaş’a kürsüde söz hakkı verdi.

