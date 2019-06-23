Siyasiler oylarını kullandı

AKP ve CHP bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının da mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların yine de geçerli sayılması için YSK’ya başvurdu.31 Mart'taki seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde oy verme işlemleri sürüyor. Siyasiler de İstanbul’un farklı bölgelerinde oylarını kullandılar. Oyunu ilk kullanan AKP'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım oldu. Oyunu Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanan Binali Yıldırım oy kullanmaya eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geldi. Oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, “Biz 6 Mayıs’tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede, her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk, projelerimizi ve vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk, iki dinledik. Eminim ki bugün konuşma sırası seçmenindir” diye konuştu. “İstanbul’un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat” diyen Yıldırım, “Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir. Veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır diye düşünüyorum. Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun” dedi.

Yıldırım, seçim sonuçlarını AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda takip edeceğini söyledi. İmamoğlu: Günün sonunda her şey çok güzel olacak CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu da, rakibinden yaklaşık bir saat sonra Beylikdüzü'nde Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. İmamoğlu oyunu kullanmaya eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu ile birlikte geldi. İmamoğlu oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiyemiz adına, İstanbulumuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İBB seçimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi seçimine dair, milletçe, yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür. O bakımdan hem demokrasimiz adına, hem İstanbulumuz hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir” şeklinde konuştu. İmamoğlu, "Günün sonunda her şey çok güzel olacak” dedi. İmamoğlu, “Seçimlerde her yol mübahtır anlayışıyla değil de, millete yüzünü dönerek ve seçim için, oy için her şeyi söylemek, yapmak değil, güzel cümlelerle milletine moral veren, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçim yaşasak… Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, seçim sonuçlarını CHP’nin Seyrantepe’deki İkinci Bölge Koordinasyon Merkezi’nde izleyecek. Erdoğan’dan “İstanbul-Ankara bütünleşmesi” mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokul'unda kullandı. Erdoğan oy kullanmaya eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da oyunu aynı okulda kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tabii bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart’tan sonraki gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını (zorunlu kıldı), seçimin YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi ve bugün de İstanbulumuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz” diye konuşan Erdoğan, “İstanbulumuzun geleceğine tecrübesiyle, dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Onun için de İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum” dedi.