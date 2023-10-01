HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siyasiler sessiz kalmadı! Ankara'da Meclisin açılışına saatler kala terör saldırısı: Tepkiler peş peşe geldi

Siyasiler sessiz kalmadı! Ankara'da Meclisin açılışına saatler kala terör saldırısı: Tepkiler peş peşe geldi

01.10.2023 11:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teröristler başkent Ankara'da bombalı saldırı düzenleyerek İçişleri Bakanlığı binasını hedef aldı. Terör saldırısı sonrası siyasiler ve hükümet yetkililerinden peş peşe mesajlar geldi.

Siyasiler sessiz kalmadı! Ankara'da Meclisin açılışına saatler kala terör saldırısı: Tepkiler peş peşe geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılına başlamasına saatler kala Çankaya Kızılay'da teröristler tarafından bombalı saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Saldırı sonrası siyasilerden ve hükümetten tepkiler geldi. Gelen mesajlar şu şekilde:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Ankara’da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ankara’da, TBMM, İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz yakınında Gazi Meclisin açılacağı bu günde gerçekleştirilen hain ve kahpe bombalı saldırıyı şiddetle lânetliyor, saldırıda hafif yaralanan 2 polis memuru kardeşimize ve içişleri-emniyet camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: İçişleri Bakanlığı’na 2 terörist tarafından bombalı ve roketatarlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Teröristler öldürülmüştür. İçişleri Bakanlığımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ederim.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı eyleminde bulunan 2 teröristi lanetliyor, hafif şekilde yaralanan polis memurlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan Emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Allah beterinden saklasın.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KILIÇ: ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ise HaberTürk canlı yayınında patlamayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Üzücü bir haberle sabaha başladık. Bugün Meclisimizin yeni yasama yılına başlama günü. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bizi sindirmeye yönelik, demokrasimizi ve devlet sistemimizi korkutmaya yönelik bir girişim ama asla başarılı olamayacaklar. Emniyet güçlerimiz gerekli müdahalelerini yaptı."

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Teröristlerden biri kendini patlattı Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Teröristlerden biri kendini patlattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı! Patlama anı kamerada... İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı! Patlama anı kamerada...
Hamile olduğunu sanıyordu... Karnından çıkan şaşkına çevirdiHamile olduğunu sanıyordu... Karnından çıkan şaşkına çevirdi
Selin gelişi böyle görüntülendi! İşte o anlar...Selin gelişi böyle görüntülendi! İşte o anlar...
Anahtar Kelimeler:
terör saldırısı bombalı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.