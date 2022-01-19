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Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçti! Siyasilerden Hrant Dink mesajları

19.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçti. Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenleniyor. Kalabalık saat 15.00'da başlayacak tören için toplanmaya başladı. Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Öte yandan siyasiler sosyal medyadan yayınladıkları mesajda Dink'i andılar.

Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçti! Siyasilerden Hrant Dink mesajları

Gazeteci Hrant Dink, 15 yıl önce Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Osmanbey'deki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenleniyor.

Kalabalık 15.00'da başlayacak tören için toplanmaya başladı. Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Tören öncesi Türkçe ve Ermenice şarkılar da çalındı.

SİYASİLERDEN HRANT DİNK MESAJLARI

Gazeteci Hrant Dink'in, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçti. Katledilişinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen siyasi isimler, Hrant Dink'i sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla andı. İşte siyasilerin Hrant Dink mesajları:

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı boyunca demokratik değerler ve toplumsal barış için mücadele eden Hrant Dink’i katledilişinin 15. senesinde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE: BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE BİR ARADA YAŞAYACAĞIMIZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe paylaşımında "Hiç kimsenin inanç, düşünce veya kökeni ile ayrıştırılmadığı, ötekileştirilmediği; barış ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız bir Türkiye için çalışıyoruz. Aynı mücadeleyi verirken öldürülen Hrant Dink'i vefatının 15. yılında saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: HRANT DİNK'İ SAYGIYLA ANIYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında "Yüreği barış ve ülke sevgisi ile dolu bir insandı, anısı zihinlerde hiç silinmedi. Hrant Dink'i saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ VEKİL ÖZEL: BU KATLİAMA GÖZ YUMAN DÜZEN DEĞİŞMELİ

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, paylaşımında "Bir güvercin tedirginliğindeki Hrant Dink'i katledilmesinin 15'inci yılında saygıyla anıyorum. Cinayete giden süreç ve gerçekler açığa çıkarılmalı, cinayeti planlayanlar, onları koruyanlar yargılanmalı, bu katliama göz yuman bu düzen değişmeli." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Hrant Dink mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkenin her biricik yurttaşı etnik veya mezhepsel kökenine bakmadan bu Vatan’ın sahibidir…
Her kim bu Ulus’un yurttaşlarını kökenine göre ayrıştırıyorsa bölücüdür…
Bizi ayrıştırmak isteyenlere karşı biz birbirimize daha çok sarılacağız…"

HDP'Lİ BEŞTAŞ: SAYGI, SEVGİ VE ÖZLEMLE

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise mesajında "Saygı, sevgi ve özlemle" ifadelerini kullandı.


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