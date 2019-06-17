Siyasilerden Mursi'nin vefatına ilişkin mesajlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: ÜMMET DİK DURUŞUNU UNUTMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında, "Darbe O’nu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun" açıklamasını yaptı.

ALTUN: MISIR HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mursi'nin hyatını kaybetmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen 'Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı' Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk’a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun."

