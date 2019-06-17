HABER

Siyasilerden Mursi'nin vefatına ilişkin mesajlar

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

Mısır'ın eski Devlet Başkanı Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Türk siyasetçiler üzüntülerini dile getiren mesajlar yayımlandı.

Siyasilerden Mursi'nin vefatına ilişkin mesajlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: ÜMMET DİK DURUŞUNU UNUTMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında, "Darbe O’nu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun" açıklamasını yaptı.

ALTUN: MISIR HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mursi'nin hyatını kaybetmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen 'Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı' Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk’a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun."

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Muhammed Mursi Mahkemede Hayatını KaybettiMuhammed Mursi Mahkemede Hayatını Kaybetti
Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldüMısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Mursi Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Fahrettin Altun

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhammed Mursi'nin vefatının ardından alarm durumu ilan edildi

Mursi'nin ölümü sonrası alarm durumu!

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız"

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

Evini hayvanat bahçesine dönüştürdü

Evini hayvanat bahçesine dönüştürdü

Ensefalit 83 can aldı!

Ensefalit 83 can aldı!

Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.