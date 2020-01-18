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  4. Siyasilerden ve ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları

Siyasilerden ve ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:53 | Son Güncelleme

Rahşan Ecevit'in 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesinin ardından siyaset dünyası ve ünlü isimler taziye mesajları paylaşmaya başladı. İşte o mesajlardan bazıları...

97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit ile ilgili birçok mesaj yayımlandı.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP lideri, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Bakan Çavuşoğlu, ''Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Bakan Koca, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." dedi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit’in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah’tan rahmet dilerim.'' ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum."

MUHARREM İNCE

İnce taziye mesajında, "El ele büyüttüler sevgiyi... Siyaset dünyamızın dürüst, mütevazi insanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN RAHŞAN ECEVİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

KKTC Başbakan Ersin Tatar, mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum."

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit’in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

"MÜTEVAZI ANLAR BIRAKTI GERİYE..."

Rahşan Ecevit'in ölümünün ardından ünlü isimler de duygu dolu taziye mesajları paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları...

Can Yılmaz: Dürüst devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; ressam, yazar ve Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Rahşan Ecevit vefat etti. Rahşan Ecevit'e rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.
canyilmaz
Serdar Akinan: Kavuştular. Türkiye'nin en önemli siyasi figürlerinden Bülent Ecevit'in Rahşan'ı hakkın rahmetine erdi. Cenazesinde saatlerce o yağmur altında nasıl yürüdüğünü asla unutmayacağım. Allah rahmet eylesin.

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Ayşegül Aldinç: Rahşan Ecevit biricik eşinin yanına, sonsuzluğa kavuşmuş. Aydınlık zamanlardan mütevazı anlar ve anılar bıraktı geriye. Allahın rahmeti üzerine olsun…

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