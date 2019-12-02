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Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.   İddiaya göre Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı.

Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı. Erkoç'un ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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