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"Siyasilerin ayrıştırıcı diline prim vermeyin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Arkadaşlarımızdan ricamız, siyasilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim vermeyin" -"Bizim açımızdan MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız kardeşimizdir, candan ileridirler. Bu bir rekabettir, hizmet yarışıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren herkesin kardeşleri olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızdan ricamız, siyasilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim vermeyin." dedi.

Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Akşener, daha sonra partisinin kent merkezindeki İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimler nedeniyle il ve ilçelerde yaptıkları propaganda faaliyetleri çerçevesinde Erzurum'da bulunduklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzurum'un büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerini kazanacaklarına inandıklarını ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Bu seçimler yerel seçimlerdir, yani Erzurum'u, ilçelerini yönetecek adayları seçeceksiniz. Bu adaylar hangi siyasi partiden aday olursa olsun, projelerinin ve hizmet anlayışlarının yarıştığı ve rekabet ettiği bir yarış olması gerekirken Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyor gibiyiz. Arkadaşlarımızdan ricamız, siyasilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim vermeyin."

Akşener, 1 Nisan'dan sonra İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz'un başkan seçileceğine inandığını belirterek, seçimden sonra insanların siyasi fikirleri nedeniyle birbirlerine düşmemesini istedi.

Uykusuz'un 1999'da Erzurum'da belediye başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Akşener, "Yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Dün yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Çalmayacaktır, çırpmayacaktır, yandaşlara kayırmacılık yapmayacaktır, akrabasını bir yere getirmeyecektir, israf etmeyecektir. Erzurum ile ilgili olarak milletvekilimiz Naci Cinisli'nin Mecliste gündeme getirdiği pek çok vahim eksik var. Parti olarak bunlara dikkati çekmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akşener, milletin seçimden sonra da aynı arkadaşlarıyla aynı caminin cemaati olacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim açımızda MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız kardeşimizdir, candan ileridirler. Bu bir rekabettir, hizmet yarışıdır. Elbette İYİ Parti'nin adaylarına Erzurumlu kardeşlerimin oyunu teveccühünü istemek için buradayım. Bunları yaparken başka alanlara iftira atmanın sövmenin doğru olmadığını, birbirimizle bir ve beraber olmaya ihtiyacı olan bir ülke olduğumuzu belirtmekte fayda görüyorum."

Erzurum'un doğal gazı en pahalı kullanan şehirlerin başında geldiğini aktaran Akşener, bölgede tarım ve hayvancılık konusunda da sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Akşener, kentteki sorunları belediye eliyle de çözüme kavuşturabileceklerini söyledi.

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Erzurum İYİ parti Meral Akşener

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