HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siyasilerin gündemi çözüm süreci! Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: Yeni maceralara gerek yok

Siyasilerin gündemi çözüm süreci! Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: Yeni maceralara gerek yok

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.10.2024 12:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısı ve yeni çözüm süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, "Daha önceki çözüm süreci başarıya ulaşmadı, çözeceğiz derken daha da bozdular. 800 kadar asker ve polisin kanı hala orada duruyor. Yeni maceralara gerek yok" dedi.

Siyasilerin gündemi çözüm süreci! Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: Yeni maceralara gerek yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda Cumhuriyet’in kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli’ni ziyarete açtı.

87678

"VARSA PLAN, PROJE PAYLAŞILMASI LAZIM"

Yavaş, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerin siyasette en çok konuşulan 'Yeni çözüm süreci' konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavaş, "Varsa plan, proje bunların halka götürülmesi ve Meclis'te grubu olan partilerle paylaşılması lazım" şeklinde konuştu.

"YENİ MACERALARA GEREK YOK"

Yavaş açıklamasının devamında ise önceki çözüm sürecine değinerek "Daha önceki çözüm süreci başarıya ulaşmadı, çözeceğiz derken daha da bozdular. 800 kadar asker ve polisin kanı hala orada duruyor. Yeni maceralara gerek yok" dedi.

Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Her seferinde insanın aklının hayalinin almadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Varsa bu konuda plan proje vekillerin bunu Meclis'te tartışması gerekir. Bazı şeylerin halka da sorulması lazım. Bir başkasına karşı işlenen suçun birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekti. Ortak yaşama iradesi olmasa bu toplum çoktan ayrışırdı. Bunların ortak yaşama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Varsa plan, proje bunların halka götürülmesi ve Meclis'te grubu olan partilerle paylaşılması lazım.

5672342434

"TOPLUM BU TALEPTEN OLDUKÇA İNCİNDİ"

Üniter yapımızın değişmesine asla izin verilemez. Bu konuda hiç kimsenin kendi başına karar vermesi mümkün değil. Buna karar verecek Türk milleti ve onların temsilcisi milletvekilleridir. Ben bekliyorum önümüzdeki grupta bir el yükseltilip ne denecek, gerçekten merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler... Dün yayınlanan bir rapora göre toplum bu talepten oldukça incindi. Terörist başının muhatap alınması hukuk sistemine aykırı. Meşruiyet ancak TBMM'de aranır.

567

"SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor. Daha önceki çözüm süreci başarıya ulaşmadı, çözeceğiz derken daha da bozdular. 800 kadar asker ve polisin kanı hala orada duruyor. Yeni maceralara gerek yok. Varsa bir şey TBMM'ye gelecek, daha sonra Türk milletine sorulmalıdır. Türkiye'ye kimsenin bir şey dayatma hakkı yoktur, son söz Türk milletinindir"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Devlet Bahçeli MHP
En Çok Okunan Haberler
Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi!

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi!

İsrail duyurdu: İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

İsrail duyurdu: İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

Bir ilki başardı! Devler Ligi tarihine geçti

Bir ilki başardı! Devler Ligi tarihine geçti

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.