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Siyer Vakfı, bu seneyi "Aile Yılı" ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Siyer Vakfı, bu seneyi "Aile Yılı" ilan etti

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı, ailenin kurulması ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla, bu yılı aile yılı olarak ilan etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu sene vakfın, ailenin kurulması ve korunması yönünde çalışmalar yapacağı ifade edilerek, ailenin öneminin anlatılması noktasında üstüne düşen görevin yerine getirileceği belirtildi. Dünyadaki Cennet Aile" başlığı altında, "Aile Medresesi", "Cennet Bizim Evimizde", "Sümeyra b. Ubeyd Hanım Akademisi", "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" gibi etkinlikler dahilinde çalışmalar yapacak olan Siyer Vakfı, "Aile Danışmanlığı Konferansları" ve "Yurtiçi ve Yurtdışı Konferanslar" ile yıl boyu etkinlikler gerçekleştirecek.

"Aile Medresesi" programı kapsamında yapılacak çalışmalarda, aileler, cennetin dünyadaki şubesine çevirmek adına bilinçlendirilecek ve bu kapsamda Muhammed Emin Yıldırım'ın "Nebevi örneklikte aile", Şerafettin Kalay'ın "Aile fıkhı" ve alanında uzman akademisyenlerin konuk olacağı "Bir Müessese Olarak Aile” konferanslar düzenlenecek.

"Cennet Bizim Evimizde" programları dahilinde, aile gibi önemli bir kurumu idame ettirebilmek adına "Kur'an ve Sünnet" çerçevesinde, aileler ve gençler bilinçlendirilecek.

Siyer Vakfı Hanımlar Komisyonu tarafından kadınlara özel konferanslar düzenlenecek. Gerçekleştirilecek programlarla eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları, akraba ilişkileri, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi gibi aileye dair birçok konuda bazı temel kaideleri konuşulacak.

Ankara Siyer Derneği'nde düzenlenecek olan ve 22 dersten oluşan "Sümeyra b. Ubeyd Hanım Akademisi" programında da, çocuk psikolojisinden evliliğe, aile psikolojisinden doğuma ve emzirmeye kadar birçok konuda hanımların desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenecek.

Siyer Vakfı'nın Hz. Muhammed'e ithaf ettiği ve Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın bu seneki teması, "Hicri 1441 Aile Yılı" münasebetiyle "Aile" olarak belirlendi.

Siyer Yayınları tarafından hazırlıkları tamamlanarak yayımlanan aile temalı matbu eserlerin yanı sıra, yıl boyunca icra edilecek tüm programlar dijital ortama aktarılacak.

Programlar, "www.siyertv.com" isimli internet sitesi üzerinden ilgililerin istifadelerine sunulacak.

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