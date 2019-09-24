İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı, ailenin kurulması ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla, bu yılı aile yılı olarak ilan etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu sene vakfın, ailenin kurulması ve korunması yönünde çalışmalar yapacağı ifade edilerek, ailenin öneminin anlatılması noktasında üstüne düşen görevin yerine getirileceği belirtildi. Dünyadaki Cennet Aile" başlığı altında, "Aile Medresesi", "Cennet Bizim Evimizde", "Sümeyra b. Ubeyd Hanım Akademisi", "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" gibi etkinlikler dahilinde çalışmalar yapacak olan Siyer Vakfı, "Aile Danışmanlığı Konferansları" ve "Yurtiçi ve Yurtdışı Konferanslar" ile yıl boyu etkinlikler gerçekleştirecek.

"Aile Medresesi" programı kapsamında yapılacak çalışmalarda, aileler, cennetin dünyadaki şubesine çevirmek adına bilinçlendirilecek ve bu kapsamda Muhammed Emin Yıldırım'ın "Nebevi örneklikte aile", Şerafettin Kalay'ın "Aile fıkhı" ve alanında uzman akademisyenlerin konuk olacağı "Bir Müessese Olarak Aile” konferanslar düzenlenecek.