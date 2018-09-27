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Siyer Vakfı'ndan 15 yıllık proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Siyer Vakfı, araştırmacı yazar aynı zamanda vakfın kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'ın anlatımıyla 15 yıl boyunca devam edecek "Siyer Dersleri" projesine imza atıyor

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu 2009 yılından bu yana özellikle siyer alanında çalışmalar yapan Siyer Vakfı, araştırmacı yazar aynı zamanda vakfın kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'ın anlatımıyla 15 yıl boyunca devam edecek "Siyer Dersleri" projesine imza atıyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, vakfın kurulmasından bu yana Muhammed Emin Yıldırım'ın öncülüğünde siyer ve tarih kaynaklarının taranması ile büyük bir birikim oluşturduklarını söyledi.

Kaya, 15 yıl sürecek Siyer Dersleri projesinde bu kaynaklardan istifade edeceklerini aynı zamanda da geniş ve kapsamlı bir "Siyer Külliyatı" hazırladıklarını belirtti.

Hz. Muhammed'i hayatını proje kapsamında 5 ana başlıkta ele alacaklarını aktaran Kaya, "Birincisi bir yıl boyunca devam edecek olan 'Siret-i İnsan', bu derslerde tarihin başrolü olan insan anlatılacak. İkinci ana başlığımız da 'Siret-i Enbiya'. Bu dersimiz de 3 yıl sürecek. Efendimizden önce yaşamış peygamberler, enbiyalar, Kuran'da ismi zikredilen Hz. Adem'den tutun Hz. İsa'ya kadar tüm peygamberlerin hayatlarına konuk olacağız ve onların mesajlarını anlamaya çalışacağız." dedi.

Kaya, 2 yıl sürecek "Siret-i Mustafa" derslerinde de Hz. Muhammed'in doğumundan peygamberliğe ulaştığı 40 yaşına kadarki hayatını işleneceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dördüncü başlığımız 'Siret-i Resul' Efendimiz'in 40 yaşında peygamberlik verilmesiyle 13 yıllık Mekke'deki peygamberlik hayatı 2 yıl boyunca ele alınacak. Sonraki başlığımız ise 'Siret-i Nebi'. Peygamberimizin 10 yıllık Medine hayatı, onun elinde yetişen ve ilk İslam toplumu olan sahabelerin yetişmesi, eğitilmesi ve sahabelerin İslam sancağını dünyaya taşımalarını 7 yıl boyunca hocamız işleyecek. Toplamda 15 yıl sürecek büyük bir proje ve büyük bir proje olacak."

Hz. Muhammed'in ve ondan önce gelen peygamberlerin bıraktıkları mirasların anlaşılması ve hayatlara taşınması amacıyla gerçekleştirilecek olan proje sonunda Kaya, Siyer Külliyatı'nın da tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Projenin tanıtım programı ise halka açık olarak 29 Eylül'de Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

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Siyer Vakfı Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya

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