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  4. Siyez pidesi, dünya mutfağıyla buluştu

Siyez pidesi, dünya mutfağıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Adana’da bir fırıncının siyez buğdayından yaptığı pide, kentin en ünlü restoranlarından birinde dünya mutfağıyla buluştu.

Adana’da bir fırıncının siyez buğdayından yaptığı pide, kentin en ünlü restoranlarından birinde dünya mutfağıyla buluştu. Restoran sahibi Gürkan Şeref, “Siyez pideyle tanıştık ve dünya mutfağıyla siyez pidesinin buluşabileceğini düşündük. Suşinin yanında siyez pidesinin tüketildiğini gördük” dedi.
Fırın işletmeciliği yapan Fahri Aslan, genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olarak bilinen siyez buğdayından dünyanın ilk siyez pidesini yaptı. Adana’nın ise en ünlü mekanlarından Maki Restoran’ın sahibi Gürkan Şeref, gelen müşterilerine daha sağlıklı ürünler sunmak için yemekleri siyez pidesiyle servis etmeye başladı.
Uzak Doğu’dan, Avrupa’ya kadar birçok dünya mutfağının yer aldığı Maki Restoran, şimdiyse yemeklerini siyez pidesiyle servis ederek misafirlere sağlıklı beslenme imkanı sunuyor.
Siyez ununun restoran olarak farkında olduklarını anlatan Gürkan Şeref, “Maki mutfaklarının başında yıllardır annem var. Makinin 2 önemli değeri var. Birincisi anne eli, ikincisiyse misafirlerimizle sağlıklı ürünleri buluşturmaktır. Bu siyezin farkındaydık ama müşterilerimize ulaşabilecek şekilde ürünü bulamıyorduk. Siyez pidesiyle tanıştık ve dünya mutfağıyla siyez pidesinin buluşabileceğini düşündük. Çabuk ilgi de gördü. Bunun üzerine birkaç ürün geliştirdik” diye konuştu.

“Suşinin yanında siyez pidesi”
Siyez unundan yapılan lahmacun, siyez ekmeğiyle servis edilen iskender ve siyezden yapılan pilava müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Şeref, “Siyez unuyla lahmacun ve bizim geliştirdiğimiz ‘Siyezkender’ yani siyez ekmeğiyle İskender bunun bir göstergesi. Suşinin yanında siyez pidesinin tüketildiğini gördük. Toplumda artık sağlıklı beslenme bilinci gelişti. Bu da bizi Maki Restoran olarak mutlu ediyor. Ürüne çabuk adapte oldular” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Şeref, hem sağlık, hem lezzeti buluşturduklarını sözlerine ekledi.

“Maki’de yapılan her şey sağlıklı”
Maki Restoran’daki bütün yemeklerin anne deli değerek yapıldığını aktaran Ayten Çayırcılar da, “Siyezi, turşu mayasında kullanıyorum. Organik pilav yapıyorum. Mersin Marina’da Maki Restoranı açtığımda ben siyezle ilgili çalışmalara ara verdim. Fahri bey ile tanışınca tekrardan siyeze döndük. Bizim bütün ürünlerimiz sağlıklı. Özel zeytinyağı getirtiyoruz. Yoğurt ve tereyağını doğal kullanıyoruz. Maki’de yapılan her şey sağlıklı. Yiyenler çok memnun” açıklamasını yaptı.
Siyez pidesini yapan Fahri Aslan ise, “Dünyada bir ilki daha yaptık. Siyez pidesinden sonra siyez unundan lahmacun yaptık. Uzun yıllardır diyette olup da lahmacun yiyemeyenler için bu. Diyettekilerin serbest gününde yiyecekleri çok sağlıklı bir ürün” diye konuştu.

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